Heimspiele im Sportpark

Der Brühler Fußball-Abteilungsleiter Frank Hensel gibt für die beiden noch ausstehenden Heimspiele des Fußball-Landesligisten gegen den TSV Lützelsachsen und den SV 98 Schwetzingen bekannt, dass beide Begegnungen nicht auf dem Sportplatz am Schrankenbuckel, sondern auf dem neuen Kunstrasenplatz im Sportpark Süd stattfinden werden. „Dies wurde notwendig wegen den Corona-Verordnungen, da wir drei Heimspiele am Schrankenbuckel nicht stemmen können,“ verkündigt Hensel.

Die Adresse für Gegner und deren Fans lautet: Wiesenplätz in Brühl. Zu der neuen Spielstätte gelangt man durch Brühl fahrend in Richtung Ketsch, dann am ersten Kreisel die dritte Ausfahrt nehmend. Da erwarten die Besucher Einweisgruppen, die sie in Empfang nehmen werden. In Bezug auf Parkplätze und 2G-Kontrollen werde es zu Engpässen kommen, bittet man beim FVB vorsorglich um Verständnis.

Zu Fuß oder mit dem Fahrrad

„Wir haben für Fans und Gegner alles soweit wie möglich arrangiert, allerdings handelt es sich noch teilweise um eine Großbaustelle, die Anforderungen an das Schuhwerk stellen wird. Unsere Brühler Fans bitten wir, möglichst mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Austragungsort zu kommen. Natürlich wird auch für die nötige Verkostung gesorgt sein“, lässt Hensel wissen. lof