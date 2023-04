Heinl und Martin treffen

Beim FV Nußloch gewann Fußball-Landesligist SG ASV/DJK Eppelheim mit 3:0 (2:0). Von Anfang an waren die Gäste spielbestimmend und die wieder einmal zahlreich mitgekommenen Fans sahen viele Torchancen.

Die 1. Großchance hatte Patrick Schleich in der 12. Minute doch sein Schuss verfehlte noch knapp das Tor. Keine fünf Minuten später erzielte Maximilian Heinl durch einen direkten Freistoß die verdiente Führung. Yannick Martin hatte das 2:0 auf dem Fuß, doch der Ball ging knapp am Pfosten vorbei. Heinl machte es vier Minuten später besser, nach schönem Zuspiel von Martin, verwandelte er zum 0:2. Bis zur Halbzeitpause ließen die Eppelheimer noch einige Chancen liegen.

Zu Anfang der zweiten Hälfte Halbzeit entwickelte sich ein etwas hektisches Spiel. Eppelheim erarbeitete sich weitere Torchancen. In der 61. Minute ging der Ball von Martin knapp daneben und in der 70. Minute parierte der Nußlocher Torwart den Schuß von Luca Bauer. Doch in der 71. Minute stand Martin goldrichtig, als Max Weiss am Torwart scheiterte und er im Nachschuss zum 0:3-Endstand traf.

Eppelheim: Machmeier; Jansen (73. Berete), Hlawatsch, Schwarz, Heinl, Martin, Weiss Schleich (60. Domingos), Bauer(81. Karl), Barth, Brömmer (10. Lehr). ms/zg