Heißer Endspurt

Lange Zeit konnte man den FV 08 Hockenheim in der Fußball-Kreisliga in Sicherheit wähnen. Doch mit der Inkonstanz der letzten Wochen konnten letzte Restzweifel am Klassenerhalt noch nicht beiseite gewischt werden. Im Gegenteil: In Anbetracht des Restprogramms, das auf die Rennstädter wartet, könnte ein langer Atem erforderlich werden.

„Ich habe immer gesagt, dass wir die magische Grenze von 40 Punkten erreichen müssen. Und in Anbetracht von fünf Absteigern ist es sogar möglich, dass selbst das nicht reicht“, stellt sich FV-Trainer Kay Gerwig auf einen heißen Endspurt ein. „Wir müssen mindestens eines unserer letzten vier Spiele gewinnen. Ich will es nicht auf den letzten Spieltag ankommen lassen.“ Derzeit sehen das Polster von sechs Punkten sowie ein um 18 Treffer besseres Torverhältnis auf den FC Hochstätt Türkspor auf dem ersten Abstiegsrang komfortabel aus, doch die letzten Partien haben es in sich. Zunächst geht es gegen den SC Rot-Weiß Rheinau und den MFC 08 Lindenhof, die beide noch im Rennen um Platz zwei involviert sind.

Schlüsselspiel gegen KSC

Danach warten der KSC Schwetzingen und der FC Germania Friedrichsfeld, die dann im Abstiegskampf zu direkten Konkurrenten werden könnten. „Das Spiel gegen den KSC Schwetzingen könnte ein Schlüsselspiel werden“, richtet Gerwig den Fokus auf diese Partie, ohne jedoch die beiden kommenden Aufgaben zu vernachlässigen.

Dennoch hat der zum Saisonende scheidende Trainer eine gewisse Erschöpfung im Team festgestellt, was die Flut von 13 Gegentoren in den letzten drei Partien erklären könnte. „Wir spielen das gleiche System mit demselben Personal. Wahrscheinlich gehen manche auf dem Zahnfleisch.“ Zudem wurden die gegnerischen Angreifer in den vergangenen Spielen des Öfteren durch individuelle Fehler zum Toreschießen eingeladen. Das darf man sich gegen den SC Rot-Weiß Rheinau, die Tormaschine der Liga, nicht erlauben. „Schon im Hinspiel haben wir unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Das ist eine qualitativ sehr starke Mannschaft“, ordnet Gerwig die Favoritenrolle dem Tabellendritten zu.

Für den KSC Schwetzingen geht es nach dem ersten Dreier nach zuvor sechs sieglosen Partien zur SpVgg Ilvesheim. Der SC 08 Reilingen will gegen den SV Enosis Mannheim die Rote Laterne wieder abgeben. Hinsichtlich Auf- oder Abstieg ist die Partie der TSG Eintracht Plankstadt beim VfR Mannheim II bedeutungslos.