Herbstmeister muss erste Saisonniederlage hinnehmen

Im Derby der Bezirksliga zwischen dem TTC Ketsch II und der TSG Eintracht Plankstadt musste der ersatzgeschwächte Herbstmeister Ketsch mit 4:9 die erste Saisonniederlage hinnehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits in den Doppeln präsentierten sich die von zahlreichen Fans unterstützten Gäste dominant und gingen mit 3:0 in Führung. Lediglich zwei Sätze konnten die Gastgeber erringen, Nagurski/Razvi unterlagen 1:3 gegen das stark aufspielende Doppel Weis/Kolb und Sander/Martin unterlagen 1:3 gegen Wittmann/Stückert.

Bezirksliga TTC Ketsch II – TSG Eintr. Plankstadt 4:9 Punkte ... Bezirksliga TTC Ketsch II – TSG Eintr. Plankstadt 4:9 Punkte Ketsch: Nagurski (2), Schütze, Razvi Punkte Plankstadt: Müller/Vierling, Weis/Kolb, Wittmann/Stückert , Müller, Weis, Vierling (2), Wittmann, Stückert. Bezirksklasse TTC Hockenh. II – TTG EK Oftersheim II 9:6 Punkte Hockenheim: Steinle/Potthast, Leske-Koch/Eustachi, Leske-Koch, Eustachi, Steinle, Bossuot (2), Hamleh (2). Punkte Oftersheim II: Gerhard/Maier, Keller, Gericke, Schön, Gerhard (2). TTV Heidelberg III – TTC Ketsch III 1:9 Punkte Ketsch: Cischinsky/Roth, Faulhaber/Ebert, Cischinsky (2), Martin, Roth, Faulhaber, Ebert, Sturm. TTC Ketsch III – TTC SG St. Ilgen 3:9 Punkte Ketsch: Cischinsky, Faulhaber, Sturm.

In den Einzeln setzte sich die Ketscher Nummer eins Roman Nagurski mit 3:1 gegen Karsten Weis durch, im Spitzenspiel gegen Gernot Müller holte er sowohl einen 0:2-Satzrückstand als auch einen 5:8-Rückstand im fünften Satz auf und siegte knapp mit 11:9.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Müller hatte zuvor gegen Hannes Sander ebenfalls einen 2:0 Vorsprung. In diesem hart umkämpften Spiel behielt er mit 12:10 im fünften Satz die Oberhand. Stark präsentierte sich Plankstadts Luca Vierling, er zeigte Max Wollenweber und Tim Schütze klar mit jeweils 3:0 die Grenzen auf. Tim Schütze konnte sich jedoch gegen Alexander Wittmann mit 3:1 behaupten. Nadim Razvi holte den vierten Gegenpunkt gegen Markus Kolb, der immense Probleme mit den Rückschlägen hatte. Eugen Stückert bezwang Ersatzspieler Marvin Martin in vier Sätzen.

Mit diesem Sieg wahrten die Gäste die minimale Chance, noch den zweiten Platz, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt, zu erreichen. Dazu ist ein Sieg beim direkten Konkurrenten Viernheim am kommenden Sonntag zwingend erforderlich.

Fünf hart umkämpfte Sätze

Ein Lokalderby gab es auch in der Bezirksklasse, wo der TTC Hockenheim II die TTG EK Oftersheim mit 9:6 bezwang. Zu Beginn überraschten die Gastgeber die Gäste mit einer schnellen 4:1-Führung. Nach dem Auftaktsieg von Steinle/Potthast rangen Leske-Koch/Eustachi das Oftersheimer Spitzendoppel Keller/Gericke in fünf hart umkämpften Sätzen mit 12:10 nieder.

Gerhard/Maier hielten die Gäste im Spiel. Im oberen Paarkreuz ließ Felix Eustachi Michael Keller keine Chance, Pascal Leske-Koch beherrschte Wolfgang Gericke souverän. Florian Schön und Frank Gerhard brachten Oftersheim wieder auf 3:4 heran. Frederic Bossuot und Jochen Hamleh erhöhten auf 6:3 für die Rennstädter.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

In der zweiten Einzelrunde kamen Michael Keller und Wolfgang Gericke besser ins Spiel, in jeweils fünf hart umkämpften Sätzen schlug Keller Leske-Koch und Gericke Eustachi mit 11:9. Der stark aufspielende Frank Gerhard gewann auch sein zweites Einzel gegen Bernd Potthast und verkürzte zum 7:6. Bossuot und Hamleh konnten auch ihr zweites Einzel gewinnen und sorgten für den 9:6-Endstand.

Geschlossene Teamleistung

Der TTC Ketsch III setzte sich nach 0:1-Rückstand problemlos mit 9:1 beim TTV Heidelberg III durch. Bei der geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugte die Ketscher Nummer eins Timo Cischinsky mit zwei Einzelsiegen.

Keine Chance hatten die Ketscher dagegen im Heimspiel gegen den TTC St. Ilgen, 3:9 hieß es am Ende für die Gäste in der Enderlegemeinde. Die starken Doppel des TTC SG St. Ilgen sorgten für eine schnelle 3:0-Führung. Die erste Einzelrunde gestalteten die Gastgeber noch ausgeglichen. Timo Cischinsky schlug Paul Thomas, Martin Faulhaber schlug Peter Becker in hart umkämpften fünf Sätzen mit 11:9. Jendrik Sturm benötigte gegen Tim Rehfeldt ebenfalls fünf Sätze. Danach liessen die Gäste keinen Gegenpunkt mehr zu. mbu