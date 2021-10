Herkulesaufgabe für Olympias Zweite

In einem Nachholspiel der Fußball-Kreisklasse B1 empfängt der SC Olympia Neulußheim II am Donnerstag abend den VfL Kurpfalz Neckarau II. Die Partie war kurzfristig vom vergangenen Sonntag verlegt worden. „Sowohl unsere erste als auch die zweite Mannschaft waren von Personalmangel geplagt und so haben wir nach Zustimmung von Neckarau kurzfristig verlegt“, erklärt der Spielausschussverantwortliche Felix Büchner.

Doch auch vier Tage später und mit einigen Rückkehrern wartet eine Herkulesaufgabe auf die Neulußheimer. Mit dem VfL Kurpfalz Neckarau II stellt sich der noch verlustpunktfreie Tabellenführer in der Waghäuseler Straße vor.

„Das Rezept liegt – wie schon beim Unentschieden gegen Lindenhof II – darin, das Spiel im Mittelfeld weg von unserem Tor zu halten und den Spielfluss von Neckarau II immer mal wieder zu unterbrechen“, erklärt Büchner. „Hält man dann hinten die Null oder kann gar ein frühes Tor erzielen, ist jeder Gegner schlagbar.“ wy