Mit einem Bundesratsbeschluss im Umlaufverfahren hat der Deutsche Handballbund (DHB) die Mannschaftszahlen in der Jugend-Bundesliga Handball männlich „einmalig“ auf 48 angehoben.

„Diese setzen sich aus den 40 Mannschaften der Saison 2020/2021 sowie acht Mannschaften aus der Qualifikation zusammen. Nach einer ersten Runde werden neue Staffeln gebildet, die nach Leistungskriterien zusammengesetzt werden.“ Damit ist sichergestellt, dass die A-Jugend der HG Oftersheim/Schwetzingen auch in der kommenden Saison in der höchsten Spielklasse angesiedelt ist.

Bereits vor der Reform der JBLH, die zur Saison 2019/20 in Kraft trat, gingen 48 Teams an den Start – in vier Zwölferstaffeln mit Hin- und Rückrunde. Zur Spielzeit 2019/20 wurde das Teilnehmerfeld auf 40 Mannschaften reduziert, die in vier Zehnerstaffeln den Grunddurchgang in einer Einfachrunde ausspielten. In seiner Aussendung gibt der DHB keinen Hinweis darauf, wie mit der laufenden Runde fortgefahren werden soll. Die offizielle Aussetzung des Spielbetriebs lief zum 15. März aus. Es war vorgesehen, nach Ostern den Grunddurchgang zu beenden, um dann die deutsche Meisterschaft auszuspielen. Aber hierfür fehlen Mannschaften die Spiele und das Training. mj