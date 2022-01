HG fährt mit Geheimwaffe ins harzfreie gallische Dorf

Nachdem das Heimspiel der TSG Eintracht Plankstadt – wie schon in der Vorwoche die Partie beim TV Eppelheim – Corona-bedingt abgesagt werden musste, stehen für die Badenliga-Handballer aus dem Verbreitungsgebiet an diesem Wochenende nur Auswärtsaufgaben an. So muss eben jener TV Eppelheim am Sonntag (17.30 Uhr) zur SG Heddesheim. Bereits am Samstagabend sind der HSV Hockenheim (bei Pforzheim/Eutingen II/20 Uhr), die HSG St. Leon/Reilingen (in Wiesloch/19 Uhr) und die HG Oftersheim/Schwetzingen II (in Friedrichsfeld/18 Uhr) im Einsatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

HG-Trainer Julian Zipf und seine Handballer haben für sich selber das Motto ausgerufen, eine Serie in 2022 starten zu wollen, respektive gedenken sie, die bestehende von drei Siegen in Folge fortzusetzen. Der Schwung aus dem Erfolg über Viernheim soll bei der HG Oftersheim/Schwetzingen II mitgenommen werden, doch ausgerechnet zu dem „schwersten, unangenehmsten Auswärtspiel der Saison“ (Zipf). Aber es geht nicht etwa ins weit entfernte Hardheim oder einem übermächtig erscheinenden Spitzenreiter. Nein, der Weg führt zum unweit gelegenen TV Friedrichsfeld (Samstag, 18 Uhr), der nur einen Zähler vor seinen kommenden Gäste rangiert.

Denn ähnlich wie ein unbeugsames Dorf im vor über 2000 Jahren in dem von Römern besetzten Gallien leistet der TVF permanenten Widerstand mit seiner harzfreien Zone. „Ich heule jetzt schon, wenn ich nur daran denke“, ließ sich Rechtsaußen Felix Kruse trotz seiner zehn Treffer gegen Viernheim vernehmen, vergoss einige salzige Tränen in seine malzige Siegercervisia. Training ohne Klebemittel, verschleppte Spielweise und vieles anderes, was haben eroberungswillige Streitmächte in dieser Mannheimer Insel handballerischer Barbarei nicht schon alles erfolglos probiert, um diesen unzumutbar anscheinenden Zustand zu beenden und in einen eigenen Vorteil zu wandeln.

HSG in Wiesloch auf der Hut

Seinen neuen Plan will Zipf noch nicht preisgeben. Nur so viel verspricht er vorab: „Wir werden uns schon etwas überlegen.“ Und er habe eine Geheimwaffe dabei, ähnlich dem druidischen Zaubertrank, nur eben auf der anderen Seite. „Patrick Netscher ist in den Mannheimer Hallen groß geworden. Er ist das harzfreie Spielen gewohnt.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach der unnötigen Niederlage am vergangenen Sonntag steht für das Team der HSG St. Leon/Reilingen ein schweres Auswärtsspiel bei der TSG Wiesloch an. Das Hinspiel hatte die HSG knapp gewonnen. Doch inzwischen hat sich die TSG durch eine konstante Leistung mit 10:4 Punkten zu einem der Aufstiegsaspiranten gemausert. Das HSG-Team wird eine andere Leistung an den Tag legen müssen, um für eine Überraschung zu sorgen. Vor allem die Offensive muss wesentlich dynamischer und durchschlagskräftiger agieren, um den Erfolg vom Hinspiel zu wiederholen. Zwei Auswärtspunkte wären auf jeden Fall sehr hilfreich, um den fünften Tabellenplatz zu verteidigen. mj/krau/ali