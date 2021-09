HG-Fazit: „Insgesamt war das doch sehr ernüchternd“

Perfekte 15 Minuten auf der einen Seite, über die ganze Spielzeit hadernde Gastgeber auf der anderen. Die HG Oftersheim/Schwetzingen steht nach zwei Spieltagen in der 3. Handball-Liga ohne etwas Zählbares da, denn die Mannschaft von Frank Schmitt unterlag am Sonntagnachmittag mit 26:31 (13:16) dem TSB Heilbronn-Horkheim. „Wir waren in vielen Belangen unterlegen“, stellte der enttäuschte

...