HG ist Favorit im Derby beim TVB

Wenn in Brühl das Badenliga-Nachbarschaftsderby des TVB gegen die Handballerinnen der HG Oftersheim/ Schwetzingen über die Bühne geht, waren im Vorfeld die Rollen in den vergangenen Jahren noch nie so klar verteilt. Die HG steht immer noch verlustpunktfrei an der Tabellenspitze und ist nach Meinung vieler Handballexperten Aufstiegskandidat Nummer eins.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aber nicht nur deshalb gelten die Gäste als Favorit. Zwar muss jedes Spiel auch erst einmal gespielt sein, jedoch scheint der Ausgang verglichen mit der weiter angespannten Kaderlage bei den Gastgeberinnen recht illusionsfrei. Mit Blick auf die Ergebnisse aus den vergangenen Saisons zeigt sich allerdings ein anderes Bild.

Schon mehr als einmal galt die HG als überlegen und verlor dennoch. Außerdem liegt der Druck bei den Gästen, während bei Brühl alles seinen gewohnten Gang geht.

Brühl (bisher) unter Wert

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Handball-Badenliga Frauen Mehr Spitzenpartie geht nicht Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Handball-Badenliga Frauen Derby ist gute Werbung – und geht deutlich an Gastgeberinnen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Handball-Badenliga Frauen Vorgaben umgesetzt Mehr erfahren

Kein Wunder, dass HG-Coach Franz-Josef Höly defensiv an diese Aufgabe herangeht. „Es wird ein schwieriges Spiel für uns. Solche Lokalderbys haben eigene Gesetze“, weiß Höly nicht nur eine abgedroschene Weisheit widerzugeben, sondern kennt die Situation auch von der anderen Seite, war er doch früher jahrelang Trainer der Brühler Handballerinnen.

„Ich bin auch überrascht, dass Brühl nicht besonderst gut in die Runde gestartet ist. Der TVB hat eine sehr gute Mannschaft“, sieht er den Kontrahenten derzeit unter Wert im Klassement platziert. „Da wird eine schnelle Spielweise gepflegt und die Akteurinnen geben nie auf. Außerdem müssen wir uns auf eine aggressive Abwehr einstellen.“ ako/mj

Info: TV Brühl – HG Oftersheim/Schwetzingen (Sonntag, 16 Uhr, Schwimmbadsporthalle) mit Adventsgrillen und deftigem Glühwein