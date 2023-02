HG-Jugend in Dormagen ohne Chance

In der Jugend-Bundesliga Handball muss die HG Oftersheim/ Schwetzingen einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Ihr Gastgeber TSV Bayer Dormagen trug mit 41:29 (22:15) den Sieg davon und rückt damit auf Rang zwei der Meisterrunde 1.

Die HG-Deckung präsentierte sich im ersten Durchgang durchaus auf Augenhöhe mit jener der Hausherren. Es war der Angriff, der den großen Unterschied ausmachte. Einige schlampige Pässe oder Fangfehler hier, Lattentreffer, Pfostenschüsse oder halbherzige Würfe da, ohne die rechte Entschlossenheit vorgetragen, kennzeichneten die Bemühungen der Gäste. „Dadurch bekommen wir (schon wieder) zehn Konter alleine in Halbzeit eins“, rechnete Coach Christoph Lahme vor und kritisierte erneut: „Wir halten uns nicht an Absprachen.“

Auch nach dem Seitenwechsel war von großem Aufbäumen nicht viel zu sehen, trotz eindringlicher Ansprache in der Halbzeit und nach einer Auszeit in der 36. Minute. Lahme summiert auf: „Wir sind momentan völlig von der Rolle, was wir mit dem Abpfiff angefangen haben, aufzuarbeiten. Für uns gilt es, schnellstmöglich die Köpfe frei zu bekommen und wieder unseren Handball zu spielen.“

HG: Rabe, Sommer; Antritter (5), Kuhlee (6), Auth (3), Schmid (3), Seitz (3), Winkler (1), Kirchner (1), Maurer (1), Merkel (4), Köser, Zimprich (2), Löffler. mj