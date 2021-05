Oftersheim/Schwetzingen. In Spiel Nummer zwei des DHB-Ligapokals bei der SG Pforzheim/Eutingen (Samstag, 16 Uhr), wollen die Jugend-Bundesliga-Handballer der HG Oftersheim/Schwetzingen daran anknüpfen, wie sie in der ersten Halbzeit bei ihrem Sieg gegen FA Göppingen aufgetreten sind Mit sattelfester und aufmerksamer Deckung hinten sowie knallharter Effizienz in Umschaltspiel und Angriff soll auch diesem alten Rivalen am Schwarzwaldrand der Zahn gezogen werden.

