HG lädt zum Public Viewing

Für Handball-Drittligist HG Oftersheim/ Schwetzingen beginnt am Samstag, 15. April, mit dem Auswärtsspiel bei Flensborg DHK in Flensburg die Relegationsrunde um den Klassenerhalt. Die Partie wird zu ungewohnter Zeit bereits kurz nach der Mittagszeit um 13.30 Uhr angepfiffen. In der Nordstadthalle überträgt die HG die Partie auf der großen LED-Wand. „Für Getränke ist gesorgt“, laden die Verantwortlichen zum Public Viewing ein.

Schon eine Woche später, am Sonntag, 23. April, findet in Schwetzingen das Rückspiel statt. Anwurf ist um 17 Uhr. Es folgen sechs weitere Relegationspartien mit Beteiligung des HG:

Samstag, 29. April, 18 Uhr: Team Handball Lippe II – HG

Montag, 1. Mai, 17 Uhr: HG – Haspo Bayreuth

Sonntag, 7. Mai, 17 Uhr: HG – TV Kirchzell

Sonntag, 21. Mai, 17 Uhr: HG – Team Handball Lippe II

Freitag, 26. Mai, 20 Uhr: Haspo Bayreuth – HG

Montag, 29. Mai, 17 Uhr: TV Kirchzell – HG mgw