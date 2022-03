HG muss in die nächste Quali-Runde

Mit der erhofften vorzeitigen Qualifikation für den weiteres Jahr in der Jugend-Bundesliga Handball (JBHL) wurde es für die HG Oftersheim/Schwetzingen nichts. Sie muss nun in einer Pokalrunde gegen die anderen Verlierer des Sechzehntel-Finals um die deutsche Meischafterschaft antreten und dort mindestens das Halbfinale erreichen. Nach der 20:23-Niederlage vom Donnerstag in Oftersheim (wir berichteten) war jetzt auch in Bittenfeld nicht viel zu holen. Die HG unterlag dem TVB 24:33 (13:15).

Anfänglich war das Gästeteam noch hoffnungsfroh, das Manko aus dem Hinspiel zu beseitigen. Im Gleichschritt ging es Richtung Halbzeitpause (10:10/23.). Zwei verworfene Bälle genügten aber, die HG leicht ins Hintreffen zu bringen. Es war ein Rückstand, dem sie lange hinterlief. Mehr als Anschlusstreffer waren nicht drin. Vielleicht hätte ein Ausgleich, die Partie ins Wanken gebracht.

Kräfte lassen nach

Doch dann nach dem 19:17 (39.), als das Trainergespann auch etwas mehr Risiko ging, schienen die Kräfte zu erlahmen. Vielleicht war dies auch der Tatsache geschuldet, dass fünf der Stammakteure noch am Vortag für die erste und zweite Männermannschaft der HG Oftersheim/Schwetzingen am Ball gewesen waren.

HG: Rabe, Botterer; Metz (3/1), Antritter (1), Hepp, Schulz (3), Auth (1), Zaum (5), Kirchner, Merkel (1/1), Kern (2), Grimm, Zimprich (1), T. Nasgowitz (7/2). mj