HG Oftersheim/Schwetzingen in Leutershausen zu Gast

Leutershausen. Für seine ruhige und bodenständige Art ist Holger Löhr bekannt. Aus der Reserve lässt sich der Trainer des Handball-Drittligisten HG Oftersheim/Schwetzingen selten locken und auch der erste Punktgewinn in der Pokalrunde gegen HBW Balingen-Weilstetten II verleitete ihn nicht dazu, in überschwängliche Freude zu verfallen.

Die HG hofft auf ein Erfolgserlebnis, wenn sie am heutigen Samstag um 17 Uhr in der nächsten Pokalrunde auf die SG Leutershausen trifft. „Ich will sehen, dass sich die Talente aufdrängen. Das ist mir von einigen Spielern noch zu wenig. Aber ich denke nicht, dass wir mit Furcht ins Spiel gehen müssen", sagt Löhr im Vorfeld.