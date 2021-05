HG Oftersheim/Schwetzingen spielt gegen TSV Blaustein

Schwetzingen. Die HG Oftersheim/Schwetzingen tritt am Samstag im Pokalwettbewerb daheim gegen den TSV Blaustein an. Spielbeginn in der Schwetzinger Nordstadthalle ist um 19.30 Uhr. Während die Drittliga-Handballer von Trainer Holger Löhr nach drei Spielen einen Zähler auf der Habenseite hat, kassierte Blaustein ebenfalls zwei Niederlagen und musste zuletzt eine Zwangspause einlegen. Der Grund: Beim Gegner TV Plochingen gab es einen Corona-Fall.

