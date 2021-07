HG steht vor Härtetest

Die Handballer aus der Region schauen ab Freitagabend wieder gespannt nach Heddesheim. Wie schon im vergangenen Jahr veranstaltet die SGH das erste große Vorbereitungsturnier auf die neue Saison. Und nachdem es 2020 das einzige blieb und die Runde schließlich wegen steigender Corona-Zahlen quasi in den Startlöchern stecken blieb, hofft man nun, dass der „Löwen-Cup“ der Auftakt zu einem gelungenen Neuanfang sein wird.

Die Verantwortlichen der Heddesheimer haben wieder viel Arbeit in die Organisation gesteckt und gehen jetzt mit einem Konzept an den Start, das höchstmögliche Sicherheit bei möglichst geringer Beeinträchtigung bieten soll. Dazu gehört ein Testcenter vor der Halle für Zuschauer und Spieler. In der Nordbadenhalle gilt eine Maskenpflicht, dafür fällt aber das Abstandsgebot weg und es herrscht freie Platzwahl.

Härtetest für Drittligisten

Aber nicht nur als „Versuchsballon“ findet der „Löwen-Cup“ Beachtung, sondern vor allem durch das starke Teilnehmerfeld: Neben den Badenliga-Handballern der Gastgeber und dem Nachbarn und Ligarivalen TSV Amicitia Viernheim haben fünf Drittligisten gemeldet und nutzen das Turnier als Härtetest vor der in vier Wochen beginnenden Saison.

Besonders auf die Gäste von der TSG Haßloch und die neugegründete Spielgemeinschaft HSG Friesenheim-Hochdorf ist man gespannt. Aber auch die HG Oftersheim/Schwetzingen, die HSG Bieberau/Modau und der TVG Großsachsen werden ein Wörtchen im Kampf um den Sieg mitreden wollen. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld vom ambitionierten Oberligisten TSV Birkenau.

Der Löwen-Cup beginnt am Freitag, 30. August, um 18 Uhr mit der Partie Haßloch gegen Birkenau. Danach ist Viernheim gegen Oftersheim/Schwetzingen am Ball (19.25 Uhr), ehe ab 20.50 Uhr die Gastgeber gegen Turnierfavorit Haßloch ihren ersten Auftritt haben. Am Samstag fliegt der Ball von 13.30 bis 20.10 Uhr, am Sonntag von 10.30 bis um 18.30 Uhr. Das Finale beginnt um 17.30 Uhr. me