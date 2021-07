HG-Talent Adis Lacic ins Jugendnationalteam berufen

Bei der HG Oftersheim/Schwetzingen arbeitet sich ein neues Torwarttalent langsam aber sicher ins Rampenlicht. Adis Lacic, wird nächste Woche 16, erhielt deshalb nun eine Einberufung zu einem Lehrgang der bosnischen Handball-Nationalmannschaft.

„Adis hat großes Potenzial ein guter Torhüter zu werden, sich gut zu entwickeln, hat körperlich eigentlich die besten Voraussetzungen“, lobt sein Torwarttrainer Michael Braun von der HG. Lacic hatte in den letzten Monaten eine Verletzung gut überwunden, als er sich für Oftersheim/Schwetzingen als Spielstation entschied. Er arbeitet seitdem hart an sich selbst, um sich weiter zu verbessern.

Entwicklungsschub garantiert

Adis Lacic – hier mit dem neuen Trikot der HG – ist für die bosnische Jugend-nationalmannschaft nominiert. © Zipf

„Sein Vorteil ist, dass er für sein Alter schon ein relativ klares Ziel vor Augen hat, auf welches er auch zielgerichtet hinarbeitet“, hat Braun beobachtet. „Nicht nur in den Mannschafts- und Torwarttrainingseinheiten, die ihm die HG mehrfach wöchentlich bietet, sondern auch außerhalb der Halle, ob das jetzt auf dem Speedcourt oder zuhause ist oder ob es sonst irgendwelche Einheiten sind, die er sich von irgendwo herholt. Er kommuniziert auch regelmäßig mit uns als Trainern, was für seine Entwicklung ebenfalls sehr wichtig ist.“ Dem kommenden Lehrgang blickt Braun interessiert entgegen: „Wenn er jetzt zur Nationalmannschaft fährt, bin ich mal gespannt, was für Erfahrungen er dort sammelt. Es wird ihm sicherlich in seiner Entwicklung noch einmal einen Schub geben.“

