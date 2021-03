Für die Pokalrunde der Handball-Drittligisten wurde nun eine Gruppeneinteilung getroffen, der zu spielende Modus ist allerdings noch nicht endgültig festgelegt. Die HG Oftersheim/Schwetzingen verbleibt dabei weitgehend in ihrem gewohnten Umfeld. Losgehen soll es mit dem Ligapokal ab 10. April, spätestens dem 17. April, also noch vor Ende der Auslauffrist der aktuellen Corona-Beschränkungen.

Vier ungleich große Gruppen soll es deutschlandweit geben. Hier hatte eine regionale Einteilung den Vorrang erhalten. So wird die HG einer Achtereinheit zugeschlagen mit ihren etatmäßigen Rundengegnern aus Baden-Württemberg (Leutershausen, Balingen-Weilstetten II, TGS Pforzheim, Blaustein, Plochingen, SG Pforzheim/Eutingen) und Franken (Erlangen II).

Einteilung Gruppe A: Altenholz, Oranienburg, Burgdorf II, Magdeburg II, HSG Ostsee, Füchse Berlin II. Gruppe B: Schalksmühle/Halver, Ahlener SG, Lippe II, Cloppenburg, Aurich, Habenhausen. Gruppe C: Gelnhausen, Bieberau, Rodgau Nieder-Roden, Bad Neustadt, Kirchzell, Saarlouis, Zweibrücken, Gensungen. Gruppe D: Leutershausen, Erlangen II, Oftersheim/Schwetzingen, Balingen II, TGS Pforzheim, Blaustein, Plochingen, SG Pforzheim/Eutingen. mj

Die Vereine haben in jeder Gruppe nun die Wahl, wie sie spielen wollen. In den beiden Achtergruppen gibt es dann je zwei Tickets zur Teilnahme am DHB-Pokal-Wettbewerb, in den Sechsergruppen wird um je einen Startplatz gerungen.

Nur vier sind übrig geblieben

Wie schon berichtet, hat sich in Sachen Aufstieg in die 3. Liga (hier sind zwei Plätze für Neulinge zu vergeben) ganz schnell die Spreu vom Weizen getrennt. Von den acht ursprünglichen Bewerbern blieben nach einem „Aufklärungsgespräch“ mit BWOL-Chef Peter Knapp und seinem Team wohl nur noch vier übrig. Steißlingen, Zizishausen, Weinsberg und Schwäbisch-Gmünd traten den Rückzug an beziehungsweise bestätigten ihre Meldung nicht endgültig.

„Die Kosten und Auflagen haben uns abgeschreckt. Und wenn es tatsächlich geklappt hätte, wären die sportlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingung für uns nicht zu stemmen gewesen“ erklärte der sportliche Leiter Stefan Maier von Steißlingen. „Mit den explodierenden Fallzahlen ist es der Öffentlichkeit nur schwer zu vermitteln, dass wir in den Trainingsbetrieb einsteigen“, wurde von Weinsberger Seite der Rückschritt begründet. Somit sind noch Köndringen/Teningen, Söflingen, Bittenfeld II und Neuhausen/Filder im Rennen.

Doch ob es allerdings überhaupt zur Austragung kommt, sieht zumindest Köndringen/Teningens Coach Michael Schilling sehr skeptisch: „Realistisch betrachtet kann nicht mehr gespielt werden“ Und der gebürtige Schwetzinger rechnet vor: „Am 15. Juni ist Meldeschluss, ein Monat soll gespielt werden, dann sind wir schon Mitte Mai. Ein Monat soll trainiert werden, dann sind wir Mitte April, und der Lockdown soll bis 18. April dauern.“

Frauen kampflos

Apropos Steißlingen: Bei den Frauen machten Bönnigheim und Leinfelden/Echterdingen Gebrauch von der Ausstiegsklausel. Somit sind nur noch TuS Steißlingen und SG Bietigheim II übrig und würden damit eigentlich kampflos als Aufsteiger sowie neue Drittligisten und somit als Rivalen von St. Leon/Reilingen und Ketsch II feststehen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Steißlingens Abteilungsleiter Markus Stich freute sich indes: „Für uns ist das eine super Sache. Wir sind wirtschaftlich und sportlich in der Lage, diese Herausforderung anzunehmen. „Wenn wir Angst davor hätten, wäre unsere Meldung unsinnig gewesen.“ mj