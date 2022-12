HG wehrt sich – und verliert

Kornwestheim. Nach drei Spieltagen ohne Niederlage musste die HG Oftersheim/ Schwetzingen in der 3. Handball-Liga wieder einem Gegner den Vortritt lassen. Mit 29:33 (14:15) verlor sie beim SV Kornwestheim am Freitagabend. „Wir lassen uns durch den klaren Hinspielsieg nicht dazu hinreißen, die HG zu unterschätzen. Es wird ein vollkommen anderes Spiel werden. Sie haben derzeit einen Lauf, was auch der deutliche Sieg in Balingen deutlich unterstreicht“, hatte SVK-Trainer Alexander Schurr im Vorfeld gewarnt und Maßnahmen ergriffen.

Doch zunächst griffen die nicht, die HG legte mit einem Blitzstart ein 3:0 vor – eine Momentaufnahme. Denn allmählich fanden auch die Hausherren ins Spiel. Es entwickelte sich bis zur Pause ein spannender Schlagabtausch mit zunehmend leichten Nachteilen der Gäste, bei denen sich einige Fehler einschlichen (8:9, 11:9). Doch nach dem Seitenwechsel gerieten die Kurpfälzer mit vier, fünf Toren Rückstand ins Hintertreffen (20:16). „Da waren wir von einigen eigentlich bekannten Dingen überrascht“, haderte HG-Coach Christoph Lahme. Aber weiterhin hielten seine Leute unermüdlich dagegen, wahrten ihre Chance auf eine zu erzwingende Entscheidung in der Crunchtime (28:24). Dabei setzten sie im Angriff durchaus sehenswerte Akzente, brachten aber im Gegenzug hinten nicht ausreichend Ballgewinne zustande. Verschiedene taktische Umstellungen fruchteten nicht so recht. Das Gegenteil trat ein, das Finish der fairen Partie (ein Gelbe Karte, vier Zeitstrafen) wurde vom Gegner dominiert.

„Wir agierten in der ersten Halbzeit irgendwann zu sehr aus dem Stand, machen es uns selbst verdammt schwer, erzielten aus acht Angriffen nur einen Treffer. In der zweiten ging es dann so weiter, hatten dann trotz des nicht vorhandenen Tempospiels, das wir uns vorgenommen hatten, noch viel Ballverluste.“ Auch in der Deckung klappte nicht so viel wie zuletzt, urteilte Lahme: „Da wurden uns heute ein paar Lehrvideos zur Verfügung gestellt.“

Die Kreise von Felix Kazmeier und Peter Jungwirth einzugrenzen, wie es von Lahme geplant war, hat nur zum Teil funktioniert. Sie blieben die spielbestimmenden Torschützen auf Kornwestheimer Seite. Das Duo erzielte allein 14 Treffer.

HG: Müller, Fauerbach; Barthelmeß (7/2), Schulz, Wahl (3), Kern, Krämer (4), Burmeister (7), Stier, Zaum, Haase (2), Seitz (3), Geisler, Leibnitz, Antritter, Kusch (3). mj