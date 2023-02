Hilfe für Opfer der Erdbeben

Es handelt sich um eine Naturkatastrophe apokalyptischen Ausmaßes: Mindestens 50 000 Todesopfer hat die Erdbebenserie im Februar in der Türkei und Syrien gekostet, Hunderttausende Menschen haben fast alles verloren. Die Hilfsbereitschaft in der Region ist zum Glück riesig – auch die beiden Mannheimer Fußball-Traditionsvereine VfR und SV Waldhof sammeln fleißig Spenden für die betroffenen Gebiete. An diesem Dienstag (19 Uhr) steigt im Rhein-Neckar-Stadion die Wiederauflage des Stadtderbys als Benefizspiel für die Erdbebenopfer.

Der Fußball soll an diesem Abend nur Mittel zum Zweck sein. „ Es geht darum: Helft uns zu helfen. Das Sportliche ist völlig zweitrangig. Ich hoffe, dass eine große Summe zusammenkommt, damit wir das Leid zumindest ein kleines bisschen lindern können. Wenn wir dann noch ein paar schöne Tore sehen, hat der Sport seinen Teil beigetragen“, sagt VfR-Präsident Boris Scheuermann. Die Rasenspieler haben direkte Verbindungen in die Unglücksregion. Sportvorstand Serkan Zubari stammt von dort, der beim VfR für die Elektrik zuständige Bülent Büyükasik beklagt den Verlust von 18 Menschen aus dem Familien- und Freundeskreis. mm/ü