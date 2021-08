Hockenheim gewinnt 6:0, Reilingen unterliegt 6:1

Nach neun Monaten Pause ist der TSV Neckarau dank eines 6:1-Erfolges der erste Tabellenführer der Fußball-Kreisliga.

TSV Neckarau – Reilingen 6:1 (4:0)

Es war ein enttäuschender Auftakt für Reilingen und Trainer Patrick Rittmaier: „Wir waren null in den Zweikämpfen, haben keine Laufbereitschaft an den Tag gelegt und waren nach vorne viel zu harmlos“, fasste der SC-Coach die 1:6-Niederlage zusammen. „Alles in allem muss man sagen, dass wir teilweise echt überfordert waren.“ Für Neckarau trafen Manuel Fuchs (24.), Manuel Neuberger (31.), Lars Leonhardt (38., 60.), Dario Schneider (43., 86.), für Reilingen zeichnete Pascal Schneider für den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:5 (81.) verantwortlich.

Plankstadt – Ilvesheim 1:1 (1:0)

Savas Badalak (blaues Trikot) gehört zu den kreativsten Spielern auf Seiten des Kreisligisten der Eintracht Plankstadt. © Fischer

Im ersten Ligaspiel nach der langen Corona-Pause startete die neuformierte Plankstadter Mannschaft gut. Nach einigen Torannäherungen konnte Siar Cakmak schließlich zum 1:0 treffen (20.). In der Folge hätten die Gastgeber erhöhen können, einige Torchancen wurden allerdings ausgelassen. Deshalb ging es mit dem knappen Ergebnis in die Pause. In der zweiten Hälfte verflachte das Spiel. Diese Zeit nutzte Ilvesheim, um in das Spiel zu finden. Plankstadts Torhüter Leon Gund verhinderte erst einige gute Torchancen, musste aber kurz vor Schluss letztendlich trotzdem hinter sich greifen – Aykan Okur hatte für die Gäste ausgeglichen (88.). Am Ende stand damit ein leistungsgerechtes Unentschieden.

Hockenheim – Enosis MA 6:0 (4:0)

Die Begegnung startete perfekt für den FV 08. Nach acht Minuten stand es – durch tolle Kombinationen herausgespielt – bereits 2:0. Selim Bogocli und Luis Humbert trafen jeweils für die Hausherren. Das 3:0 folgte nach knapp 25 Minuten: Rico Bieda wurde schön von Bogocli in Szene gesetzt und vollendete eiskalt. Kurz vor der Halbzeit wurde Bieda vom letzten Mann der Mannheimer im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Johann Sitnikow sicher zum 4:0. Nach der Halbzeit blieben die Hockenheimer am Drücker, Enosis dagegen agierte sehr behäbig und war auch personell angeschlagen. Das 5:0 resultierte aus einem direkt versenkten Eckball von Bieda, der scharf geschossen im langen Toreck landete. Den Schlusspunkt setzte erneut Sitnikow durch einen weiteren verwandelten Foulelfmeter. Alles in allem ein hochverdienter Sieg für die Rennstädter.

