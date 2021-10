Hockenheim hofft auf vier Punkte

Gleich zwei Spiele hat der TTC Hockenheim an diesem Wochenende in der Tischtennis-Verbandsklasse Nord vor sich. Am Freitag (20 Uhr) geht es zum SV Adelsheim. Es bleibt abzuwarten, ob Adelsheims neue Nummer drei, der bisher ungeschlagene Litauer Lukas Rimkus, mitwirken wird. „Unabhängig davon wollen wir etwas Zählbares aus Adelsheim mitnehmen, das wird aber eine schwere Aufgabe werden“, sagte Stefan Trotter, der mit einem knappen Spielausgang rechnet.

Am Samstag empfangen die Hockenheimer den Tabellenletzten FC Külsheim (17.30 Uhr, Gymnasiumhalle). „Unterschätzen dürfen wir sie auf keinen Fall“, hofft Trotter auf den ersten Heimsieg.

In einem weiteren Heimspiel kann Tabellenführer TV Schwetzingen die Tabellenführung in der Frauen-Verbandsklasse Nord festigen (Freitag, 20.15 Uhr, Lore Eichhorn-Halle). Die SG Wiesloch/Heidelberg ist aber ein starker Gegner. Iris Daniel fällt erneut aus mra