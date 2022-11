Hockenheim sendet ein Zeichen aus dem Tabellenkeller

Der FV 08 Hockenheim sendete aus dem Tabellenkeller ein Lebenszeichen, während die SG Oftersheim unglücklich verlor.

TSG Eintracht Plankstadt ´– TSG Lützelsachsen 4:1 (2:1)

Plankstadt erwischte den besseren Start. Marc Häfner schloss zum 1:0 ab (14.). Nach einer abgewehrten Eintracht-Ecke konterten die Gäste und kamen durch Fabian Knödler zum Ausgleich (25.). Kurz vor der Pause besorgte Savas Badalak das 2:1 (41.). Lützelsachsen drückte danach und hatte durch Timo Sattler einen Lattentreffer (55.), doch Plankstadt verteidigte in einem Kampfspiel gut. Kurz vor Spielende kam Badalak dann im Gästestrafraum zu Fall und Max Hilke verwandelte den Elfmeter zum 3:1 (88.). Hilke schob zum guten Schluss aus 16 Metern ins Tor zum 4:1-Endstand (90.+1).

FV 08 Hockenheim – VfR Mannheim II 2:0 (1:0)

Mirco Obeldobel (weiß) im Kopfballduell mit Joesp Olumide beim 2:0 seines FV 08 gegen den VfR Mannheim. © Fischer

Die Anfangsphase gehörte den Gästen. Nach 37 Minuten fiel die überraschende Führung für Hockenheim. Nach einem Ballgewinn schaltete Luis Humbert schnell und sah Nils Werner, der zum 1:0 einschob (35.). Mannheim II kam stürmisch in die zweite Halbzeit, Leon Ono traf nur die Latte. Beide Teams konnten bis in die Schlussphase ihre Chancen nicht nutzen. In der Nachspielzeit ging der VfR-Torwart bei einer Ecke mit nach vorne. Der FV fing den Ball ab, konterte und Mehmet Sakin traf ins leere Tor zum 2:0 (90.+4).

SpVgg Wallstadt – SG Oftersheim 4:3 (2:2)

Bereits in der 6. Minute kam Markus Köhler zum 1:0. Nach einem Freistoß von Marcel Pfau glich Mario Benincasa aus (26.). Joel Stather drückte den Ball nach einem Eckball über die Linie zum 1:2 (29.). Kurz danach gab es Elfmeter für Wallstadt, den SGO-Schlussmann Noman Khan parierte, den Nachschuss verwandelte Kevin Achtstetter – 2:2 (40.). Kurz vor der Pause sah Peter Prokop wegen Meckerns Gelb-rot (41.). Mit einem platzierten Schuss aus 20 Metern besorgte Mario Geggus das 3:2 für Wallstadt (54.). In der 70. Minute köpfte ein SpVgg-Spieler ins eigene Tor zum 3:3. Fast im Gegenzug traf Markus Köhler per Kopf zur erneuten Wallstädter Führung (72.). wy