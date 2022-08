Hockenheimer Nicolai Kraft belegt beim freien Training den 24. Platz bei seinem IDM-Debüt

Hockenheim / Assen. Bei seinem Debüt in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) belegte der Motorradrennfahrer Nicolai Kraft nach den zwei freien Trainings den 24. Platz von 33 Teilnehmern. Der 24-jährige Hockenheimer hatte 4,896 Sekunden Rückstand auf den Schnellsten Glenn van Stralen (NED/Yamaha) auf der Rennstrecke im niederländischen Assen.

Unter den zehn schnellsten Piloten liegen vier Niederländer vorne und nur zwei deutsche Fahrer sind unter den Top Ten. Im ersten freien Training auf dem 4,555 km langen TT Circuit von Assen lag Nicolai Kraft auf seiner Yamaha nach elf Trainingsrunden auf dem 26. Rang. Im zweiten freien Training konnte Kraft nach sieben Trainingsrunden seine Rundenzeit um 0,384 Sekunden verbessern und sich dadurch auch auf den 24. Rang verbessern.

Von den 33 Teilnehmern nehmen zehn Gaststarter teil, vor Nicolai Kraft sind sieben Gaststarter platziert. Die zwei Zeittrainings finden am Samstag von 10 bis 10:25 Uhr sowie von 13:50 bis 14:15 Uhr statt. Bei der fünften IDM-Veranstaltung in Assen werden die zwei Rennen jeweils am Sonntag (14. August) ausgetragen. Der erste Lauf wird um 13:40 Uhr und das zweite Rennen dann um 17 Uhr ausgetragen. Die Rennen werden wieder im Livestream unter www.idm.de/live übertragen.