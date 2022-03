Hockenheimer sorgen für Überraschungen in der Halle

Während der Deutsche Leichtathletikverband in Leipzig die Hallenmeister ermittelte, kämpften in der Mannheimer OSP-Halle die Altersklassen U 16 bis U 20 um badische Hallentitel. Athleten aus dem Einzugsgebiet dieser Zeitung konnten dabei mit tollen Leistungen überzeugen.

Emily Schulz von der DJK Hockenheim sicherte sich in der U20 überraschend den Meistertitel im Weitsprung. Bei ihrer eigentlichen Paradedisziplin, dem Dreisprung, gewann sie mit 11,36 Metern Bronze. Dabei nahm die 17-Jährige den Weitsprung eigentlich eher wegen einer benötigten Qualifikation in Angriff. Bei den an Pfingsten stattfindenden deutschen DJK-Meisterschaften wurde nämlich aufgrund örtlicher Gegebenheiten der Dreisprung gestrichen, wo sie bereits die Norm erfüllt hat sowie sehr gute Chancen auf eine Medaille gehabt hätte. Mit ihrem Satz auf 5,18 Metern qualifizierte sich die talentierte Springerin für das DJK-Bundessportfest und gewann in persönlicher Bestleistung gleichzeitig den badischen Meistertitel.

Emily Schulz von der DJK Hockenheim wird überraschend badische Hallen-meisterin im Weitsprung. © Ryll

Über die 60 Meter sprintete Christian Klee bereits vor zwei Wochen bei einem Hallenmeeting nahe an seine Bestzeit heran. Bei den badischen Hallenmeisterschaften holte er in schnellen 7,41 Sekunden mit neuer persönlicher Bestzeit Bronze. Auch über 200 Meter zeigte der Hockenheimer in neuer Hallenbestzeit (23,58 Sekunden) seine Stärken und gewann ebenfalls Bronze.

In der Altersklasse U16 kämpfte der DJK-Neuzugang Noah Montag (M14) in seiner ersten Hallensaison in gleich drei Disziplinen um Medaillen. Der lange Wettkampftag begann bereits morgens mit dem 60-Meter-Hürdensprint, den er souverän meisterte und seine beim Qualifikationswettkampf aufgestellte Bestzeit weiter ausbauen konnte (10,12 Sekunden). Das bedeutete für ihn Bronze. Mit 4,92 Meter holte sich Noah Montag beim Weitsprung das Ticket für den Endkampf der besten acht Springer. Im Finale knackte der 14-Jährige die von seinem Trainer anvisierte Fünfmetermarke und wurde mit einer weiteren Bestleistung Sechster. Am Nachmittag versuchte sich der Schüler dann noch im Fünfer-Sprunglauf, welchen er erst vor kurzem zum ersten Mal trainierte. Diese Disziplin gilt bei den Altersklassen U16 als Vorbereitung auf den Dreisprung. Mit kraftvollen Sprüngen über die 16-Meter-Marke zeigte er eine hervorragende Leistung. Mit dem weitesten Versuch (16,40 Meter) konnte er sich mit drei Zentimetern Vorsprung vor seinem Konkurrenten aus Rohrbach behaupten und wurde zum badischen Meister in dieser Disziplin gekürt.

„Unsere drei Athleten haben in sieben Disziplinen sechs Medaillen geholt, davon zwei Meistertitel – ein klasse Ergebnis“, freute sich das DJK-Trainerteam mit seinen erfolgreichen Leichtathleten.

Guter Abschluss für Hoffmann

Auch Tatjana Hoffmann (U 18) vom FV Brühl zeigte sich mit zwei persönlichen Bestleistung in Mannheim prima aufgelegt und krönte damit nach den baden-württembergischen und süddeutschen Meisterschaften ihre Hallensaison. Bei den badischen Hallenmeisterschaften gewann sie zuvor beim 60-Meter-Hürdensprint den ersten von zwei Zeitendläufen in 9,84 Sekunden und sicherte sich so in der Gesamtwertung den sechsten Platz mit persönlicher Bestleistung. Ebenso steigerte sie sich um 45 Zentimeter im Kugelstoßen und verbesserte auch hier ihre Bestleistung mit der Drei-Kilo-Kugel auf 10,44 Meter und erreichte den siebten Platz. Bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften in Sindelfingen hatte sie durch ihre Leistung von 15,36 Sekunden über die 100-Meter-Hürdenstrecke im Freien die Qualifikation erreicht. Mit 9,94 Sekunden sicherte sie sich dann die Teilnahme bei den süddeutschen Meisterschaften in Frankfurt. cry/hz/sh

