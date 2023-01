Höchster Sieg seit Jahren

„Ein Schlachten war’s, nicht eine Schlacht zu nennen.“ Dieses Zitat von Friedrich Schiller kommt einem unwillkürlich in den Sinn, wenn man gesehen hat, wie eine hoffnungslos unterlegene Mannschaft der TGS Pforzheim II im Handball-Verbandsliga-Spiel von einem gut aufgelegten TV Eppelheim mit 44:15 (20:9) regelrecht aus der Halle gefegt wurde.

Dass die bedauernswerten Gäste in diese unangenehme Situation geraten sind, hängt auch mit den Regularien des Badischen Handball-Verbandes zusammen, denn den Pforzheimern wurde, als einige Spieler überraschend den Verein verließen, nicht mehr gestattet, in einer tieferen Liga anzutreten, und so muss sich das Team Woche für Woche eine Klatsche abholen.

Für den TVE war das eine willkommene Gelegenheit, angeknackstes Selbstvertrauen wieder herzustellen, neue Spieler zu integrieren und das Tempospiel zu verbessern, was optimal gelang. Beim 9:2 hatte der TVE bereits sechs Kontertore in Folge erzielt, konnte seinen Vorsprung trotz fast kompletten Wechsels der ersten sechs auf 15:5 ausbauen und ging schließlich mit 20:9 in die Pause.

Auch die Abwehr steht

Nach Wiederbeginn wurde es für die TGS fast noch schlimmer: Als sie nach mehr als zehn Minuten ihr zweites Tor in dieser Hälfte erzielte, hatten die Hausherren schon derer zehn eingenetzt und so ging es munter weiter. Trainer Sebastian Metzler trieb sein Team immer wieder nach vorne, um seine Vorstellung vom Tempospiel zu perfektionieren.

Dass auch die Abwehr sicher stand, nahm er mit Genugtuung wahr. „Mir war wichtig, dass alle Spieler fast gleich viele Einsatzzeiten bekamen, die beiden neuen, Markus Bujotzek und Lennart Hamsch, müssen integriert werden, die Jungen Selbstvertrauen aufbauen. In einem solchen Spiel dürfen sie auch mal Fehler machen“.

Am nächsten Wochenende bei der Spitzenmannschaft in Rintheim sieht es wieder ganz anders aus, aber Mut und Entschlossenheit sind gewachsen.

TV Eppelheim: Brendel, Koch; Jäger (3), Keller (3), Hamsch (1), Sander (2), Hofmann (3), Hess (6), Geier (9), Rutt (5), L. Dennhardt (7/3), Schäfer (1), Bujotzek (1), M. Dennhardt (3). we