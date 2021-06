Höhere Zahl an Absteigern

Der Bundesrat des Deutschen Handballbundes hat die Mannschaftszahlen für die 3. Liga festgelegt. Da ja bei den Männern wie berichtet in der Saison 2021/22 bis zu 85 Teams starten werden und bei den Frauen bis zu 74, soll stufenweise zu den alten Regelstärken zurückgekehrt werden. Diese sollen – sofern nichts gravierendes dazwischenkommt – in der Runde 2023/24 erreicht sein. Dies bedeutet, dass mit höheren Anzahlen an Absteigern gerechnet wird, die dann in ihre Oberligen zurückkehren.

AdUnit urban-intext1

Bereits in der letzten unvollständig absolvierten Spielzeit war die Mannschaftszahl wegen der pandemiebedingten Umstände auf 72 aufgestockt worden. Diese Zahl (Frauen 60) ist für die Saison 2022/23 angepeilt, bis sich dann im Spieljahr darauf die alte Stärke von 64 (Frauen 42) Teams wieder eingestellt hat. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass irgendwann die 2. Bundesliga von 20 Teilnehmern auf 18 zurückschrumpfen will.

Die Zahl der Drittliga-Staffeln, der Spielmodus sowie die konkreten Auf- und Abstiegsregelung für die kommende Saison sollen demnächst von der Spielkommission festgelegt werden. Auch ist unbekannt, wie die Oberligen den entstehenden Druck von oben nach unten weitergeben oder auffangen werden. Denn auch die Spielklassen unterhalb der 3. Liga sind ja derzeit ebenfalls teilweise erheblich über Soll mit Mannschaften angefüllt. mj