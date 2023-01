Höly verlässt die HG-Damen

Die Damen der HG Oftersheim/ Schwetzingen und Trainer Franz-Josef Höly werden ab der kommenden Saison getrennte Wege gehen. Darauf haben sich beide Seiten dieser Tage geeinigt. Saskia Zachert und Karolin Kolb, die die sportliche Leitung der Damen bei der HG bilden und selbst noch aktiv spielen, sind bereits in Gesprächen mit potenziellen Nachfolgern, so der Verein.

Höly kam 2020 mitten in der Corona-Pandemie zur HG und führte das Team nach dem freiwilligen Abstieg aus der Baden-Württemberg-Oberliga mit großer Expertise und sehr großem Engagement zurück in die Erfolgsspur. Inzwischen ist die Mannschaft auf gutem Wege, in die vierthöchste deutsche Spielklasse zurückzukehren. Die HG-Damen führen die Tabelle der Badenliga derzeit ohne Verlustpunkt an. Zachert: „Wir schätzen FJ sehr und sind ihm sehr dankbar für seine tolle Arbeitbei der HG.“

„Es war eine schöne Zeit.“ Franz-Josef Höly geht nach der Saison. © HG/Schwerdt

Höly würde sich nach mehr als zwei erfolgreichen Jahren bei der HG gerne mit dem Aufstieg in die Baden-Württemberg-Oberliga verabschieden. „Die Mannschaft hat es drauf und kann es schaffen“, ist er überzeugt und fügt hinzu. „Es war eine schöne Zeit.“ zg