Hopp oder top beim TVB

Spätestens am Wochenende geht es in den Aufstiegsspielen der Handballfrauen zur Baden-Württemberg-Oberliga in die entscheidende Phase. Während die TSG Wiesloch nach dem 28:24-Hinspielsieg nun in eigener Halle gegen den TSV Amicitia Viernheim wohl alles klarmachen wird, scheint im zweiten Halbfinale noch längst nicht alles gelaufen. Am Sonntag empfangen die Handballerinnen vom TV Brühl die Konkurrenz aus Rintheim.

Der dortige TSV geht zwar mit einem Vier-Tore-Polster (30:26) in diese Partie, aber mit einer konzentrierteren Leistung als im Hinspiel in Karlsruhe ist für den gastgebenden TVB noch alles möglich. Beide Teams spielen auf hohem Level, die Tagesformen und auch die Nerven werden über den Finaleinzug entscheiden. Für Hochspannung ist also gesorgt.

Hölys Nerven schonen

© HG

Vermutlich reicht der Vorsprung der HG-Frauen in der Abstiegsrunde der Handball-Badenliga für den Klassenverbleib aus. Trotzdem sollte und will Oftersheim/Schwetzingen die Aufgabe beim TV Dielheim, den es gerade mit 36:26 bezwungen hat, nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Dass die HG Oftersheim/Schwetzingen auch ohne Saskia Zachert (komplizierter doppelter Bruch im Sprunggelenk) bestehen kann, hat sie in der letzten Minuten dieser Partie und auch schon zuvor im Verlauf der Runde unter Beweis gestellt.

Zusätzlich könnten vielleicht andere Akteurinnen aus dem Krankenstand zurückkehren und die ausgeblutete Formation wieder etwas auffüllen. Allerdings ganz egal in welcher Aufstellung, die Mannschaft will nicht nachlassen, unbedingt diese beiden Punkte holen und versprach ihrem Trainer Franz-Josef Höly (Foto), die individuelle Fehlerzahl zu senken, um seine Nerven etwas zu schonen. ako/mj

Info: TV Brühl – TSV Rintheim (Sonntag, 16 Uhr, Sporthalle am Schwimmbad)