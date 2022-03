HSG bejubelt den vorzeitigen Klassenerhalt

Einen Zwei-Tore-Rückstand galt es für die HSG St. Leon/Reilingen am Sonntag bei der SG Heddesheim wett zu machen, um sich vorzeitig den Klassenverbleib in der Handball-Badenliga zu sichern. Das Hinspiel hatten die HSG zuhause mit 20:22 verloren. Jetzt drehte sie den Spieß um, gewann mit 27:23 und bleibt dadurch in der Klasse.

Nach den Erkenntnissen der Vorwoche starteten die Gäste dieses Mal mit einer offensiven Abwehrvariante, um den wurfstarken Rückraum der Hausherren vom eigenen Tor fernzuhalten. Dieser Plan ging gleich zu Beginn voll auf. Mit einer äußerst beweglichen Defensive stellte die HSG den Gastgeber vor große Herausforderungen und ging dank eines ebenso überlegten Angriffsspiels schnell mit 4:0 in Führung.

Taktik geht auf

In der Folge stabilisierte sich Heddesheim insbesondere in der Deckung und brachte auch im Angriff seine Schützen etwas besser in Wurfposition. Da aber auch die HSG eine nach wie vor stabile Defensive stellte und im Angriff immer wieder mit flüssig herausgespielten Treffern oder feinen Einzelleistungen zu gefallen wusste, pendelte sich der Abstand bei drei Toren Vorsprung für die Gäste ein, mit dem es dann auch beim 11:8 in die Halbzeit ging.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Hausherren zunächst besser ins Spiel und fanden nun immer wieder Lücken in der Abwehr der HSG, doch diese konnte sich nicht nur in dieser Phase auf ihren überragenden Schlussmann Daniel Unser verlassen, der nicht neben vier Siebenmetern auch zahlreiche weitere gute Einwurfmöglichkeiten zunichtemachte.

Nachdem Heddesheim beim 14:15 in der Addition beider Spiele wieder die Nase vorne hatte, drehten die Gäste jedoch auf und schafften es nun auch das eine ums andere Mal ins Tempospiel. Ein daraus resultierender 5:1-Lauf brachte beim 20:15 die erste Fünf-Tore-Führung. Nach einer Auszeit versuchten die Gastgeber nun, mit einer immer offener werdenden Abwehr die Wende herbeizuführen, doch die HSG nutzte die sich bietenden Räume häufig geschickt und konnte den Abstand bei vier Toren halten. Eine Minute vor Schluss kam Heddesheim noch einmal auf drei Treffer heran, doch der starke Janosch Menger setzte schließlich den Schlusspunkt zum vielumjubelten 27:23-Auswärtserfolg.

Schnelle Führung als Erfolgsbasis

Die HSG-Trainer Martin Schnetz und Jonathan Winter zeigten sich sehr zufrieden: „Unsere Taktik, das Heddesheimer Spiel mit einer offensiveren Abwehr früh zu stören, ging von Beginn an voll auf. Die schnelle Führung war der Grundstein heute. Insgesamt war es eine geschlossen starke Mannschaftsleistung in Abwehr und Angriff mit einem überragenden Torhüter.“

HSG: Winter, Unser; Rausch (1), Impertro (1), Antl, Koffemann (3), Benetti, Barth, Decker (9/3), Menger (9), Frank, Meyer (4), Bikowski, Bahr. zg