HSG-D-Jugend ist den großen Handballstars ganz nah

Die Handballstars der Rhein-Neckar Löwen einmal hautnah erleben – dieser Wunsch ging für die männliche und weibliche D-Jugend der HSG St. Leon/Reilingen jetzt in Erfüllung. Und sie hatten noch das Glück obendrein, ein außerordentlich gutes und spannendes Spiel mitverfolgen zu können, heißt es in einem Pressebericht des Vereins.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Und vielleicht konnten die Nachwuchshandballer der HSG das eine oder andere technische Mittel für ihre zukünftigen Weiterentwicklungen mitnehmen. Die jungen Sportler hatten bei der Gewinnspielaktion „Erlebe Deinen Verein hautnah“ des BGV Badische Versicherungen teilgenommen. Der Gewinn: Ein Besuch der Bundesligapartie der Löwen, und das gleich gegen das Topteam die SG Flensburg-Handewitt. Mit einem großen Tross aus den jungen Spielern, Betreuern und Eltern machte man sich auf den Weg in die SAP Arena. Dort wurden die Talente von den freundlichen Mitarbeiten der Rhein-Neckar Löwen empfangen und erhielten eine Einweisung, was auf sie zukommt.

Unter den Augen der zahlreichen Fans trugen die jungen Handballer am Spieltag die Löwenfahne auf das Spielfeld und waren auch auf der Platte, als die Profis um Kapitän Andy Schmid einliefen. Ein ganz besonderer Gänsehautmoment! Danach wurden die reservierten Sitzplätze direkt am Spielfeldrand eingenommen. Die Stimmung war großartig und die Kids drückten ihren Idolen fest die Daumen. Und man hatte auch noch das Glück, mit Stefan Kretschmer (hinten l.) einen ehemaligen Nationalspieler und Weltklasse-Linksaußen zu treffen und mit ihm ein Bild zu machen. Für alle Jugendspieler war es ein tolles Erlebnis, an das sie sich noch lange erinnern werden. / krau

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2