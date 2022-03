HSG fehlt die Frische

Drei Spiele in fünf Tagen waren dann doch etwas zu viel. Was nicht mal den Profis zugemutet wird, muss das Handball-Badenliga-Team der HSG St. Leon/Reilingen über sich ergehen lassen. Eine unglückliche Terminierung des Badischen Handball-Verbands macht solche Geschehnisse und Wettbewerbsverzerrungen möglich. Da ist es nicht verwunderlich, dass dem HSG-Team bei der herben 20:29 (9:14)-Niederlage beim Lokalrivalen TSV Rot die Frische und die Spritzigkeit fehlten.

So konnte das HSG-Team nicht an die guten Leistungen vom Dienstag anknüpfen, als es Gegner Stutensee/Weingarten klar in Schach hielt. HSG-Trainer Martin Schnetz hatte vor dem Spiel gemutmaßt: . „Mal sehen, wie die Kräfte reichen.“ Und das war letztlich mit ausschlaggebend, denn während der gesamten Begegnung wirkten die Gastgeber präsenter, spritziger und waren stets den berühmten Schritt schneller. HSG-Trainer Schnetz war ernüchtert: „Unser Spiel war enttäuschend. Mit drei Spielen innerhalb kurzer Zeit fehlte einfach die mentale und körperliche Frische. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen.“

Zwei Auswärtsspiele

Das letzte Spiel der Vorrunde bestreitet das HSG-Team am Sonntag (18 Uhr) bei der SG Pforzheim/Eutingen II. Zeitgleich spielt der HSV Hockenheim bei Schlusslicht SG Stutensee/Weingarten. Sowohl HSG wie HSV könnten mit einem Auswärtssieg noch einen Platz inder Tabellen gutmachen.

HSG: Unser, Winter; Rausch, Impertro (2), Antl (1), Y. Benetti (1), Barth, Decker (5/4), Frank (2), Meyer (4), Bikowski (3), Bahr (2). krau/sz