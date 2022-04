HSG II gewinnt beim Heimabschluss

Die Herrenreserve der HSG St. Leon/Reilingen erspielte sich in der Handball-Bezirksliga 3-2 im letzten Heimspiel den zweiten Sieg innerhalb einer Woche. Gegner war der Tabellenvorletzte SG Walldorf Astoria. Dank einer engagierten Leistung gewann das Team von Coach Ludwig Krämer in der Fritz-Mannherz-Halle souverän mit 28:17 (13:6).

Wie schon in der Vorwoche beim 40:24-Sieg in Walldorf gerieten die HSGler nie in Rückstand und hielten die Gäste stets auf Abstand. Damit bleibt die HSG II weiterhin auf dem zweiten Tabellenplatz.

HSG: Bitz, Bertram; Laux (6), Pfahler, Schmitt (2), Koffeman (5), Einz (1), Hufnagel (4), Glogowski (7), Benetti (1/1), Feierling (2), Vogelbacher.

