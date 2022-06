HSG-Jugend bei Schmid-Abschied dabei

Aufgrund der guten Beziehungen zu Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen wurde die männlichen D-Jugend der HSG St. Leon/Reilingen erneut als Einlauf-Kids ausgewählt – diesmal gegen das Spitzenteam THW Kiel. Etwas aufgeregt waren die Jungs schon, durften sie doch Hand in Hand mit den Spielern der Löwen zwischen Lichtermeer und Flammen in die mit 11 500 Zuschauern gefüllten SAP Arena einlaufen. Und als absolutes Highlight konnten die Jungs auch noch die emotionale Verabschiedung des langjährigen Topspielers der Löwen, Andy Schmid (r.), hautnah miterleben. Für alle Jugendspieler war das ein großartiges Erlebnis, an das sie sich mit Sicherheit noch lange erinnern werden. krau/Bild: HSG

