HSG kassiert herbe Niederlage

Die weite Anreise nach Hardheim am Samstag lohnte sich für das Handball-Badenliga-Team der HSG St. Leon/ Reilingen nicht. Mit einer deutlichen 20:29 (9:12)-Niederlage musste es doch etwas enttäuscht die Heimreise antreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der deutlichen Leistungssteigerung beim Unentschieden gegen Friedrichsfeld war die HSG doch mit einigem Selbstvertrauen nach Hardheim gefahren. Zwar wussten die Gäste um die Heimstärke und die motivierende Atmosphäre in der stets gut gefüllten Halle, wollten sich dadurch aber nicht beirren lassen. Denn die HSG hatte in den vergangenen Jahren schon bewiesen, dass sie auch beim TVH erfolgreich sein kann. Dass dies am Samstag nicht der Fall war, lag überwiegend an den vielen phasenweisen Unzulänglichkeiten der HSG, die von den Gastgebern konsequent ausgenutzt wurden, und an der teilweise zu drucklosen Offensive, bei der einzig Carsten Frank eine starke Leistung bot und mit seinen zehn Treffern die Hälfte der HSG-Tore erzielte.

Bis zur 14. Minute hielt St. Leon/Reilingen die Begegnung beim 5:5 offen. Im weiteren Spielverlauf schlichen sich bei der HSG einige technische Fehler ein und der TVH kam vor allem über die zweite Welle, die von den Gästen nicht rechtzeitig unterbunden wurde, zu einer 9:5- und 12:6-Führung, die von der HSG noch auf 12:9 zur Pause verkürzt wurde.

Mehr zum Thema Handball-Badenliga Decker verwandelt sicher Mehr erfahren

Mit dem Schwung der letzten Minuten der ersten Hälfte kam das HSG-Team in den zweiten Spielabschnitt und hielt bis zum 13:11 den Anschluss. Dann erzielten die Gastgeber eine schon vorentscheidende 17:12-Führung. Der TVH kam nun in regelmäßigen Abständen zu Torerfolgen, weil auch die HSG-Defensive den nötigen Kampfgeist vermissen ließ.

HSG: Köhler, Unser; Grünholz, Netscher (1), Hoffmann (1), Benetti, Decker (3), Geiss (1), Fink (3), Menger, Frank (10/2), Antl, Schwechheimer (1). krau