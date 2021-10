HSG macht beim Tabellenführer zu viele Fehler

„Wir haben etwas wiedergutzumachen“, hatte Trainer Martin Schnetz seiner Mannschaft nach dem durchwachsenen Heimauftritt der Vorwoche für das Spiel beim Spitzenreiter der Handball-Badenliga mit auf den Weg gegeben. Mit einer offensiveren Abwehrformation sollte der torgefährliche Rückraum des TV Knielingen auf Distanz gehalten und dessen flüssiges Spiel früh unterbunden werden. Mit dieser taktischen Marschroute rechnete sich die HSG St. Leon/Reilingen auch bei den bislang ungeschlagenen Karlsruhern etwas aus – doch am Ende stand eine 26:32 (10:13)-Niederlage.

Zu Beginn wurde diese Vorgabe auch beherzt umgesetzt, sodass die Hausherren im Positionsangriff immer wieder vor Probleme gestellt wurden. Durch schnelles Heraustreten und gutes Verschieben konnte Knielingen häufig vom eigenen Tor ferngehalten werden. Allerdings war die Anfangsphase jedoch einmal mehr nicht die Zeit des HSG-Angriffs. Zu statisch wurde agiert, zu wenig die Abwehr der Heimmannschaft in Bewegung gebracht. In der Folge kam die HSG jedoch besser ins Spiel. Häufiger gelang es, den massiven Abwehrverband in Bewegung zu bringen und dadurch Lücken zu finden. Da die eigene Deckung weiter ordentlich arbeitete, war beim 8:8 der Ausgleich geschafft. Dann kam auch durch eine zweifelhafte Rote Karte gegen Daniel Schwager wieder ein Bruch ins Spiel der Gäste. In das zuvor erfolgreiche gebundene Spiel gesellten sich nun zu oft individuelle Fehler, die die Hausherren zu Tempogegenstößen einluden.

Nur kurze Hoffnung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam direkt Hoffnung aufseiten der HSG auf, da sie auf ein Tor verkürzen konnte. Doch überhastete Angriffsaktionen brachten postwendend die Hausherren beim 16:12 wieder mit vier Toren in Front. In der Folge pendelte sich der Abstand ab dem 21:16 bei fünf Toren ein, da die HSG zwar im Angriff mit feinen Spielzügen und dynamischen Einzelaktionen sowie über Ballgewinne immer wieder erfolgreich zu Toren kam. Dem gegenüber standen jedoch auch fahrlässige Anspiele und technische Fehler.

„Unser Plan, mit einer offensiven Abwehr das Spiel zu unterbinden, ging vor allem zu Beginn voll auf. Doch leider haben wir uns mit individuellen Fehlern das Leben immer wieder selbst schwergemacht. Die Rote Karte war heute tödlich für uns, dennoch hat die Mannschaft nie aufgesteckt. Insgesamt war mehr drin für uns“, haderte HSG-Trainer Martin Schnetz mit dem Resultat.

HSG: Gutland, Winter; Rausch (1), Impertro (1), Bahr, Antl, Benetti, Kief, Barth (4), Decker (3), Menger (5), Frank (10/4), Meyer (2). krau