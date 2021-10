HSG schlägt Spitzenreiter

Mit dem 17:16 (7:8)-Heimsieg gegen den bis dahin verlustpunktfreien Tabellenführer TSG Wiesloch hat sich die HSG St. Leon/Reilingen in der Tabelle etwas Luft nach unten verschafft.

„Die Mannschaft hat endlich genau das umgesetzt, was wir von ihr erwartet und wie wir sie eingestellt haben“, freute sich Trainer Martin Schnetz und ergänzte: „Wir wollten mit einer aggressiven und offensiv ausgerichteten 6:0-Abwehr das Angriffsspiel von Wiesloch ständig unterbinden, sodass sie gezwungen werden, aus dem Rückraum zu werfen. Das haben sie das ganze Spiel ausgezeichnet umgesetzt, was schlussendlich auch ausschlaggebend für den Sieg war. Spielerisch waren wir heute auch die bessere Mannschaft und haben die Partie verdient gewonnen“ Ein Sonderlob verteilte er zudem: „Mit dem starken Daniel Unser im Tor hatten wir auch mit der überzeugenden Abwehr einen sicheren Rückhalt.“

Stürmerfouls und Fehlpässe waren an diesem Abend das Auffallendste, was die Zuschauer auf den Rängen in der ersten Hälfte geboten bekamen. Gegenläufig waren die wirklich respektablen Torhüterleistungen auf beiden Seiten. So kam es zu dem mageren Halbzeitergebnis von 7:8.

Menger trifft zum Endstand

In der zweiten Hälfte setzte sich die Partie auf diese Weise fort. Die eine Mannschaft, meist war es die TSG, legte ein Tor vor und das andere Team zog nach. In der 57. Minute gelang dann sogar der HSG der Führungstreffer zum 16:15 durch Marius Meyer vom Kreis, postwendend erzielte Wiesloch den Ausgleich, doch der wendige Janosch Menger brachte seine Mannschaft in der 58. Minute abermals in Führung, die bis zum Schlusspfiff hielt.

HSG: Gutland, Unser; Antl (1), Bahr (1), Benetti (2), Frank (2), Hühn, Impertro, Kief (2), Menger (5), Meyer (2), Rausch (2). zg