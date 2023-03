Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel 3. Handball-Liga HSG St. Leon/Reilingen bejubelt Klassenerhalt

Die Handballerinnen der HSG St. Leon/Reilingen sicherten sich mit dem Remis gegen Eddersheim den siebten Tabellenplatz sowie ersten Nichtabstiegsrang und treten somit auch in der kommenden Saison in der 3. Liga an.