HSG St.Leon/Reilingen ist defensiv viel zu schwach

Die 30:36 (16:19)-Niederlage der Drittliga-Handballerinnen der HSG St.Leon/ Reilingen gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach fiel in den heimischer Fritz-Mannherz-Hallen doch mindestens zwei oder auch drei Tore zu deutlich aus. Denn mit dem unglaublich schnellen, körperbetonten und somit anstrengenden Spiel bekamen die zahlreichen Zuschauer, bei denen die südbadischen Gäste ihr Team mit wahren Trommelchoreografien anfeuerten, äußerst spannenden und attraktiven Handball geboten und eine Entscheidung wurde dabei erst drei Minuten vor Abpfiff von der SG erzwungen.

Jana Pahl ist mit sechs Treffern erfolg-reichste HSG-Werferin bei der klaren Niederlage gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach. © Lenhardt

Bis zum 5:5 durch Leonie Scholl in der siebten Minute gestalteten die Teams die Partie absolut offen und der Ball landete abwechselnd im jeweiligen Kasten. Mit drei Treffern in Folge zogen dann die Kappelwindeck/Steinbacherinnen davon und dieser Zwei- bis Vier-Tore-Abstand hielt bis zur zur 57. Spielminute. Die HSG gab aber nie auf, kämpfte und verhinderte bis dahin erfolgreich, dass die körperlich überlegenen Gäste vorzeitig den Sack zumachten.

Vor allem deren Rückraum erschwerte den Gastgebern das Leben, stand sehr kompakt im defensiven Mittelblock, der Angriff wurde umsichtig von Desiree Kolasinac auf der Spielmacherposition gesteuert und die Halblinke Franka Riedl netzte aus dem Rückraum nach Belieben gleich elfmal ein. In der 50. Minute keimte beim Anschluss auf zwei Tore zum 27:29 nochmals Hoffnung auf einen Überraschungssieg durch Jana Pahl – mit sechs Treffern erfolgreichste HSG-Schützin – auf, wie auch in der 57. Minute beim 29:32 durch Kreisläuferin Nicola Baumann.

HSG St.Leon/Reilingen: Unzureichende Abstimmung

Um das Ergebnis noch zu drehen und Ballgewinne zu generieren, ließ Trainer Daniel Weinheimer seine Akteurinnen komplett offensiv verteidigen und damit gelang der SG durch die entstandenen Lücken der verdiente, aber etwas zu hohe Auswärtssieg zum 36:30.

„Vorne 30 Tore zu machen, ist absolut in Ordnung, aber es darf nicht sein, dass wir in eigener Halle 36 Gegentreffer kassieren. Da hat in der Abwehr vieles nicht gepasst, vor allem die Abstimmung von Mittelblock und Torfrau war einfach zu wenig“, ärgert sich Weinheimer, dass seine Defensivvorgaben „in keiner Weise umgesetzt“ wurden und sieht in der aktuellen Trainingswoche seine vorrangige Aufgabe darin, die Ursachen gemeinsam mit seinen Schützlingen zu analysieren und bis Samstag beim Auswärtsspiel gegen die HSG Rodgau Nieder-Roden zu beheben.

HSG: Golla, Grafetstetter, Rimpf (5/3), Baumann (3), Marquardt, Lederer, Peribonio (3), Schulz (3), Heck (1), Pahl (6), Laier (2), Klacar (3), Scholl (4).