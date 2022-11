Der erhoffte Brühler Umschwung bei gleichzeitigem Klettern in das tabellarische Mittelfeld in der Handball-Badenliga der Frauen ist ausgeblieben. Die HSG St. Leon/Reilingen feierte an Allerheiligen einen 33:25-(15:7)-Erfolg. Die Vorzeichen bei den Gastgeberinnen ließen erahnen, dass die Trauben hoch hängen. Während die HSG-Bank personell schier zu platzen drohte, verloren sich auf der anderen

...