HSV gewinnt auch zweites Lokalduell

Nach dem unerwarteten Punktgewinn vom letzten Wochenende beim TV Knielingen wollten die Hockenheimer HSV-Handballer am Samstag in heimischer Halle beim Nachbarschaftsduell der Badenliga-Gruppe B gegen die HSG St. Leon/Reilingen unbedingt nachlegen. Und das war auch von Beginn an zu spüren, denn die Kalabic-Sieben übernahm sofort das Kommando und gewann am Ende 29:24 (13:7).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Abwehr um Tim Anschütz stand bombenfest, dahinter gab Keeper Christoph Köhler den nötigen Rückhalt und im Angriff wurden die Chancen konsequent genutzt. Beim Stand von 5:1 legte Gästetrainer Martin Schnetz die grüne Karte, am Spielverlauf änderte sich aber wenig. Das HSG-Team verharrte im ersten Spielabschnitt in einer wahrhaften Lethargie, wirkte irgendwie ideenlos, vieles blieb im Angriff Stückwerk und man bekam überhaupt keinen Zugriff auf die wie entfesselt spielenden Gastgeber.

Erst nach 23 gespielten Minuten gelang den Gästen der dritte Treffer, die Rennstädter waren zu diesem Zeitpunkt bereits zehnmal erfolgreich, sodass Coach Kalabic seinen Leistungsträgern schon früh eine Verschnaufpause gönnen konnte. Bis zum Pausenpfiff gestaltete sich die Partie dann ausgeglichener, beim Stand von 13:6 wurden die Seiten gewechselt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Rot gegen Anschütz

Der Start von Halbzeit zwei gestaltete sich dann für die Hausherren schwieriger, denn zum einen wurde Tim Anschütz nach einem Foulspiel in der 32. Minute vorzeitig zum Duschen geschickt, zum anderen scheiterten die HSV-Schützen dreimal in Folge am gegnerischen Torholz. Diese Phase nutze der beste HSG-Torschütze Christian Decker, um den Rückstand auf 13:9 zu verkürzen. Doch der HSV hatte sich schnell wieder gefangen, In der Offensive fand man wieder zur Treffsicherheit der ersten Hälfte zurück und ließ die Gäste nicht näher herankommen.

Allerdings stand die Abwehr nach der Roten Karte nicht mehr so kompakt und ließ auch die HSG zu ihren Torerfolgen kommen. Beim Stand von 21:18 in der 48. Minute wurden kurz Erinnerungen an das Hinspiel wach, als der HSV einen komfortablen Vorsprung fast noch verspielte.

Aber dieses Mal agierten die Hausherren cleverer gegen die offensive Gästedeckung und als Denis Kalabic und Sebastian Neumann zwei Minuten vor Spielende auf 28:22 stellten, war die Partie entschieden. Das Fazit von HSV-Trainer Admir Kalabic war dann auch entsprechend: „Heute haben wir an die Leistung aus der Vorwoche angeknüpft und uns mit dem doppelten Punktgewinn belohnt. Wir hatten einen Plan, wie die HSG zu schlagen ist, den haben meine Jungs hervorragend umgesetzt“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

HSG-Trainer Martin Schnetz hingegen war enttäuscht: „Ich kann mir die erste Spielhälfte nicht erklären. Wir spielen den Ball zwei- bis dreimal durch und gehen dann ins Eins-gegen-eins. Das Spiel kam nicht in Fluss, wurde nicht beweglich gemacht, um die kompakte 6:0-Abwehr des HSV in Bewegung zu bringen. Es fehlten jegliche Kreuzbewegungen. Der Sieg des HSV war verdient.“

HSV: Wagner, Köhler; Kalabic (5), Scharke, Ziegler (2), Anschütz (2), Powik, Erles (10/4), Forsch, Fink (4), Gubernatis (1), Neumann (3), Halilovic (2).

HSG: Gutland, Bertram; Rausch (2), Impertro, Hufnagel, Antl, Benetti (3), Decker (10/5), Menger (6), Frank, Meyer (3), Bikowski, Koffeman. sk/krau