HSV Hockenheim ist weiter im Abstiegskampf

Im Rückspiel der Abstiegsrunde in der Handball-Badenliga zwischen dem HSV Hockenheim und der SG Leutershausen II stand am Samstagabend viel auf dem Spiel. Der jeweilige Sieger würde auf jeden Fall eine weitere Saison in der Klasse bleiben. Dass am Ende die Gäste jubelten, war aufseiten des HSV so nicht eingeplant, denn eigentlich wollte man die Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen.

Nach ausgeglichenen Anfangsminuten waren es dann auch die Hausherren, die erstmals mit zwei Toren in Führung gingen (6:4/9.). Aber die SG ließ sich nicht abschütteln und konnte wieder ausgleichen. Kurz vor dem Seitenwechsel waren es die Leutershausener, die ein Tor vorlegen konnten und mit diesem Vorsprung in die Kabinen gingen (13:14).

Die Gäste von der Bergstraße legten in der zweiten Halbzeit einen Treffer vor, der HSV glich im Gegenzug aus, konnte aber nie selbst in Führung gehen (21:21/46.). Dann war es die SG, die zwei Treffer in Folge erzielte und später den Vorsprung sogar auf drei Tore zum 26:23 in der 53. Minute erhöhte. Diesen Rückstand konnte der HSV nicht wesentlich verkürzen und musste am Ende eine 27:29-Niederlage hinnehmen.

„Wir hatten in der Abwehr nie den richtigen Zugriff, so kam Leutershausen immer wieder zu leichten Toren, 29 Gegentreffer sind einfach zu viel. Und im Spielaufbau haben wir auch einige Bälle leichtfertig weggeworfen, das reicht dann am Ende eben nicht zu einem Sieg“, sagte Trainer Admir Kalabic. Für die SG Leutershausen II ist die Saison damit beendet, der HSV hingegen muss noch in weiteren Spielen um den Klassenerhalt kämpfen.

HSV: Wagner, Köhler; Kalabic (7), Scharke, Ziegler (1), Anschütz (4), Kraut, Erles (7/4), Forsch (1), Fink (2), Gubernatis (1), Neumann (3), Halilovic (1), Kauther. zg

