HSV hofft auf Steigerung – HG II genießt

Die Hoffnung stirbt zuletzt – es ist zwar eine Phrase, aber sie passt zur aktuellen Situation der beiden Handball-Badenligisten HSV Hockenheim und TV Eppelheim. Denn nach ihren Hinspielniederlagen im Halbfinale der Abstiegsrunde sind die Chancen auf den Klassenerhalt ziemlich gesunken.

Wobei es im Falle des TVE nach der 21:29-Heimniederlage gegen die SG Heddesheim schon eher eines Wunders bedarf, um den Kopf noch aus der Schlinge zu ziehen. Es ist kaum vorstellbar, dass sich die Heddesheimer in der heimischen Nordbadenhalle diesen Vorsprung noch aus der Hand nehmen lassen.

Hofft auf Unterstützung des Publikums: HSV-Trainer Admir Kalabic. © Lenhardt

Die Chancen des HSV Hockenheim, die 23:26-Niederlage bei der SG Stutensee im Rückspiel wettzumachen, sind da deutlich größer. Trainer Admir Kalabic weiß zwar um den Druck, der auf seiner jungen Mannschaft lastet, aber er strahlt Optimismus aus: „Es ist nicht unmöglich.“ Zwei Dinge will seine Mannschaft gegenüber dem Hinspiel besser machen: „Wir haben uns fest vorgenommen, wieder einen besseren Zugriff in der Abwehr zu haben. Das ist uns in den letzten Spielen etwas verloren gegangen.“ Und auch im Angriff sieht er Verbesserungspotenzial: „Wir müssen unsere hundertprozentigen Chancen besser nutzen. In Stutensee haben wir allein neun davon verworfen. Da hat Marius Gabel im Tor geglänzt.“

Optimistisch stimmt ihn zudem, dass seine Mannschaft seit Donnerstag wieder komplett ist und das auch am Samstag sein wird: „Das wird sich auswirken – auch im Hinblick auf die Belastungssteuerung.“ Und die letzten paar Prozent soll das Publikum in der heimischen Jahnhalle herauskitzeln: „Die Mannschaft und ich wünschen uns eine große Unterstützung, die Jungs haben es verdient.“

„Freuen uns einfach darauf“

Ganz anders sieht die Situation bei der HG Oftersheim/Schwetzingen II vor dem Halbfinal-Rückspiel um die badische Meisterschaft gegen den TV Hardheim aus. Egal, wie die Geschichte ausgehen soll, Trainer Julian Zipf hatte seine Jungs schon vor dem Hinspiel in Hardheim aufgefordert, die Situation zu genießen. So war der Ärger über das eigentlich überflüssige 24:24-Unentschieden (wir berichteten) dort auch schnell verraucht. Eine ähnliche Anweisung erteilt nun auch für die Rückpartie. „Wir freuen uns einfach darauf, das Halbfinale zu spielen, noch dazu ist es ein Heimspiel bei absolut ordentlicher Ausgangslage.“

Dabei hoffen er und seine Männer auf möglichst viele Zuschauer. „Schließlich kann das ein toller HG-Samstag werden, ein Doppelevent mit erst uns und dann der Drittliga-Mannschaft gegen Essen II. Und unser junges Team kann jede Unterstützung gebrauchen.“ Seine Zielvorgaben – im Gegensatz zu den Schwierigkeiten beim Personalpuzzle – sind einfach. „Wir wollen das Spiel offenhalten, brauchen keinem Rückstand hinterherrennen, wie es zuletzt Heidelsheim/Helmsheim gegen Hardheim musste. Wir haben alles selbst in der Hand und müssen uns nur belohnen.“ ali/mj