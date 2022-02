HSV holt Punkt beim Primus

Nach einer Woche Spielpause mussten die Handballer des HSV Hockenheim beim Ersten der Badenliga Gruppe B, dem TV Knielingen, antreten. Die Vorgabe war klar, man wollte sich möglichst teuer verkaufen und für die anstehenden Aufgaben das nötige Selbstvertrauen holen. Dass am Ende beim 24:24 sogar ein Punkt dabei herausspringt, hatte im Gästelager niemand erwartet.

Die Gäste fanden gut in die Partie, Eric Erles (4) und Henrik Gubernatis (2) sorgten für eine 6:4-Führung (10.). Gegen Ende der ersten Halbzeit schlichen sich dann im Angriffsspiel der Rennstädter einige Unkonzentriertheiten ein, die folgenden Ballverluste nutzte Knielingen konsequent aus, um die Partie zu seinen Gunsten zu drehen (14:12). Zu Beginn von Durchgang zwei legten die Hausherren weitere zwei Treffer nach und schienen die Partie im Griff zu haben. Doch dann packten die Rennstädter ihr Kämpferherz aus, die Abwehr arbeitete insbesondere im Mittelblock sehr gut und Herbert Wagner im Tor entschärfte einige Würfe.

Spannende Schlussphase

© Müller

So arbeitete sich der HSV wieder Tor um Tor heran, eine Überzahlsituation nutze Jan Scharke dann sogar zur Führung für die Gäste (21:22/50. Die Schlussphase war nichts für schwache Nerven, denn beide Seiten hatten die Chance, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Aber weil Gerrit Kirsch zweimal vom Siebenmeterpunkt am eingewechselten HSV-Keeper Christoph Köhler scheiterte und der HSV ebenfalls seine hundertprozentigen Einwurfmöglichkeiten ungenutzt ließ stand am Ende ein gerechtes 24:24 auf der Anzeigetafel.

Entsprechend zufrieden gab sich Trainer Admir Kalabic (kleines Bild): „Meine Jungs haben heute eine ganz starke Leistung gezeigt und sich auch mit einem Punkt belohnt. Darauf können wir aufbauen, denn in den nächsten Wochen stehen für uns ganz wichtige Spiele auf dem Programm.“ Der HSV genießt jetzt dreimal in Folge Heimrecht. Zunächst ist am Samstag, 12. Februar (19 Uhr), die HSG St. Leon/Reilingen zu Gast in der Hockenheimer Jahnhalle. Die vor einer Woche ausgefallene Partie gegen den TSV Rot wird am 26. Februar nachgeholt.

HSV: Wagner, Köhler; Kalabic (3), Scharke (1), Ziegler (2), Anschütz (4), Powik , Erles (9/5), Forsch (1), Fink (1), Gubernatis (3), Halilovic. sk/zg