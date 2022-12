HSV kann es doch noch

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gelang Handball-Verbandsligist HSV Hockenheim am Samstagabend ein ganz wichtiger 28:20 (14:12)-Sieg gegen die SG Stutensee-Weingarten. Personell stand die Partie unter keinem guten Vorzeichen, denn mit Titouan Cronier, Janis Kraut, Sebastian Neumann und Lukas Schrank hatten sich gleich vier Stammkräfte abgemeldet. Dafür wurden aus der zweiten Mannschaft Steffen Christ, Julian Kimling und Michael Kunert nachnominiert.

Gleich zu Beginn machten die Hausherren deutlich, dass nur ein Sieg zählt. Drei Tore in den ersten drei Minuten zwangen den Gästetrainer früh, seine erste Auszeit zu nehmen. Aber auch in der Folge war der HSV die spielbestimmende Mannschaft und baute die Führung weiter aus (9:3/15.). Jetzt fanden auch die Gäste besser ins Spiel und verkürzten den Rückstand Stück für Stück, während aufseiten der Hausherren das Angriffsspiel immer wieder ins Stocken geriet. Zu Pause betrug der Vorsprung nur noch zwei Treffer (14:12). Der Beginn von Durchgang zwei gestaltete sich dann ausgeglichen, und beim Stand von 16:15 hatten die Gäste erstmals wieder die Chance zum Ausgleich (39.). Aber der HSV behielt in kühlen Kopf, überstand eine Unterzahlsituation ohne Gegentreffer und legte selbst wieder vor (19:16/46.).

In der Schlussphase kassierte die SG einige Zeitstrafen, die SV-Sieben nutzte die sich bietenden Lücken konsequent und gestaltete das Ergebnis bis zum Spielende mit 28:20 deutlich. „Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu behalten. Allerdings hätten wir schon in der ersten Halbzeit das Ergebnis klarer gestalten müssen. Jetzt müssen wir das gewonnene Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben mitnehmen“, resümierte Trainer Admir Kalabic.

HSV: Sowden, Lang, Berlinghof; Kalabic (8/1), Hufnagel (4), F. Gubernatis (2), H. Gubernatis (4), Diehm (2), Schinke (8), Kauther, Christ, Kimling, Kunert. sk/zg