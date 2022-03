HSV kassiert Tor mit Abpfiff

Im ersten Spiel um den Klassenerhalt in der Handball-Badenliga verlor der HSV Hockenheim bei der SG Leutershausen II knapp mit 23:24 (11:8). Beiden Teams war klar, worum es geht, und so sahen die vielen Zuschauer einen Spielbeginn, der von Nervosität auf beiden Seiten geprägt war. In den torarmen Anfangsminuten konnte sich keiner der Kontrahenten einen Vorteil erarbeiten (7:7/20.). Nach dem Führungstreffer der Gastgeber erzielte dann der HSV durch Sandro Ziegler, Sebastian Neumann und zweimal Eric Erles per Siebenmeter vier Treffer in Folge und setzte sich zur Pause mit 8:11 ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Seitenwechsel war es dann die SG, die besser aus den Kabinen kam und in der 37. Minute ausgleichen konnte (14:14). Doch jetzt hatten sich die Gäste erneut gefangen und gingen in Führung (17:19/46.). Dann schlichen sich aber aufseiten des HSV wieder die bekannten technischen Fehler ein, die Leutershausen konsequent ausnutze und durch einfache Treffer aus dem Gegenstoß das Spiel zu seien Gunsten drehte.

Chance auf Sieg vergeben

Beim Stand von 22:20 fünf Minuten vor dem Ende schien der HSV auf der Verliererstraße zu sein, aber Denis Kalabic und zweimal Sebastian Neumann trafen zum 22:23 (59.). Die SG glich im Gegenzug erneut aus. Im letzten Angriff hatten die Gäste dann die Chance auf den Siegtreffer, aber der letzte Strafwurf fand sein Ziel nicht und Leutershausen II erzielte mit der Schlusssirene das Tor zum 24:23.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Entsprechend enttäuscht war man aufseiten des HSV: „Im Gegensatz zu letzter Woche hatten wir heute das Glück nicht auf unserer Seite; auch unsere Abwehr war nicht so stabil wie noch in Stutensee. Aber den letzten Wurf müssen wir besser verteidigen und hätten wenigstens ein Unentschieden retten können. Das müssen wir nächste Woche zuhause besser machen“, sagte Trainer Kalabic nach dem Spiel. Das Rückspiel findet am Samstag, 26. März, 19 Uhr, in der Hockenheimer Jahnhalle statt.

HSV: Wagner, Köhler; Kalabic (5), Scharke, Ziegler (1), Kraut (2), Powik, Erles (9/5), Forsch (1), Gubernatis, Neumann (4), Halilovic (1). sk/zg