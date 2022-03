HSV rückt auf Platz sechs

Ein ganz wichtiges Spiel stand für die Handballer des HSV Hockenheim am Sonntag auf dem Programm. Denn mit dem 30:29-Sieg bei der SG Stutensee/Weingarten rutschte die Mannschaft auf den sechsten Platz in der Badenliga-Gruppe B und erkämpfte sich so eine günstige Ausgangsposition für die bevorstehenden Entscheidungsspiele gegen den Abstieg.

Allerdings stand die Partie unter keinem guten Vorzeichen, den mit Willi Fink fehlte verletzungsbedingt ein ganz wichtiger Bestandteil des Teams. Aber der HSV kam gut in die Partie und erarbeitete sich einen kleinen Vorsprung (3:5). Doch die SG kam zum Ausgleich. Bis zur 26. Minute konnte sich keine der beiden Mannschaften einen entscheidenden Vorteil erarbeiten (12:12), aber dann erzielten die Hausherren drei Treffer in Folge zur 15:12-Pausenführung.

Auch nach dem Seitenwechsel war es die SG, die besser aus der Kabine kam und den Vorsprung weiter ausbaute. Beim 19:13 in der 35. Minute betrug der Abstand erstmals sechs Tore und dem HSV gelang es zunächst nicht, diesen entscheidend zu verkürzen. Zehn Minuten vor dem Ende stand es 27:20, und alles sah nach einem ungefährdeten Sieg für Stutensee/Weingarten aus.

Neumann trifft zum Sieg

HSV-Coach Kalabic griff zu den letzten taktischen Mitteln, ließ gegen den Rückraum der SG offensiv decken und schickte im Angriff den siebten Feldspieler auf die Platte – zunächst ohne Erfolg, Aaron Mack traf in der 54. Minute zum 29:23, aber es sollte der letzte Treffer für die Spielgemeinschaft sein. In den letzten sieben Minuten packten die jungen Wilden, angeführt von Aljosa Halilovic, ihr Kämpferherz aus und machten das für unmöglich Geglaubte möglich.

Dem Jüngsten im Team, Sebastian Neumann, gelang fünf Sekunden vor Schluss nicht nur der Siegtreffer zum 29:30, er blockte auch den letzten Wurf auf das eigene Tor. Das war schon ein kleines Wunder, aber die Jungs haben sich nie aufgegeben und bis zum Schluss gekämpft“, resümierte Trainer Admir Kalabic.

HSV: Wagner, Köhler; Kalabic (3/2), Ziegler (3/1), Anschütz (2), Kraut (1), Powik (1), Erles (2), Forsch (4), Gubernatis, Neumann (3), Halilovic (11). sk

