HSV setzt Akzente

Das Schwimmteam TV Bühl hatte sich Einiges vorgenommen. Der Verein stemmte als Ausrichter des 28. Internationalen Bühler Schwimm-Meetings einen Wettkampf mit über 1800 Einzelstarts, geschwommen von 490 Aktiven aus Deutschland, Spanien, Belgien, Frankreich, Schweiz, Italien und der Ukraine. Und dabei stellte der TV Bühl selbst noch die stärkste Mannschaft mit 74 Aktiven und 315 Einzelstarts.

Aus Hockenheim reisten drei Aktive in den Schwarzwald, um sich der starken Konkurrenz zu stellen. Lina Bierlein konnte mit ihren Starts in der Altersklasse 2012 über 50 Meter Freistil und 50 Meter Brust ihre erste offizielle Wettkampferfahrung sammeln, schreibt der Hockenheimer Schwimmverein in einer Pressemitteilung. Ramona Brenner landete bei ihren vier Starts gleich viermal in den Finalläufen. Über 50 Meter Brust schlug sie mit 38:53 Sekunden als Zweitschnellste in der Wertung „2004 und älter“ an und sicherte sich damit den zweiten Platz. Und auch der Hockenheimer Fabio Arcangeli erreichte in derselben Altersklasse bei seinen fünf Starts einmal das Finale über 50 Meter Rücken. Hier allerdings musste er sich der starken Konkurrenz geschlagen geben. mg