HSV steigt in Verbandsliga ab

Die mit Spannung erwartete zweite Halbfinalbegegnung um den Ligaverbleib gegen die SG Stutensee/Weingarten stand für den Handball-Badenligisten HSV Hockenheim am vergangenen Samstagabend auf dem Programm. Der Sieger der beiden Partien kann sich berechtigte Hoffnung auf den Klassenerhalt machen, während der Verlierer definitiv als Absteiger aus der Badenliga feststeht.

Dass dies am Ende der HSV sein würde, hatte aufseiten der Gastgeber keiner auf der Rechnung, denn zum einen waren alle Spieler an Bord und auch der Rückstand von drei Treffern aus dem Hinspiel war durchaus wettzumachen. Wie schon im Hinspiel war es die SG, die den besseren Start erwischte und ein 2:0 (3. Minute) vorlegte. Doch der HSV ließ sich davon nicht beeindrucken, Sebastian Neumann und Henrik Gubernatis stellten innerhalb von 40 Sekunden den Ausgleich her.

Bis zur Mitte der ersten Hälfte gestaltete sich das Spiel dann ausgeglichen, wobei es immer die Gäste waren, die einen Treffer vorlegten. Erneut Neumann sorgte dann erstmals für eine Führung für die Rennstädter (9:8, 20. Minute), die bis zur Pause auf 12:10 ausgebaut werden konnte. Aljosa Halilovic erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 13:10 und somit war der Rückstand aus dem Hinspiel wettgemacht.

Bis zur 40. Minute konnte dieser Vorsprung verteidigt werden (16:13), doch ab jetzt machte sich zunehmend Nervosität breit. In der Folge wurden einige 100-prozentige Torchancen, darunter insgesamt fünf Strafwürfe, nicht genutzt, die SG witterte Morgenluft und drehte das Spiel wieder zu ihren Gunsten (17:18, 49. Minute).

Die folgende Auszeit von Trainer Kalabic zeigte dann ihre Wirkung, denn der HSV holte sich die Führung zurück und die vom Abstiegskampf geprägte Partie stand fünf Minuten vor Schluss auf Messers Schneide (21:19). Doch ein weiterer Treffer blieb den Hausherren verwehrt, die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste nutzen ihre Chancen konsequenter, konnten ihrerseits noch drei Treffer zum 22:21-Endstand nachlegen und somit den Abstieg für den HSV besiegeln und sich selbst den Verbleib in der Badenliga sichern.

Der enttäuschte und niedergeschlagene Abteilungsleiter Stefan Kögel sagte nach dem Spiel: „Wir haben von den vier Halbfinalbegegnungen keines gewonnen, damit haben wir nach der eigentlich guten Ausgangslage nicht gerechnet. Aber mit der Leistung aus diesen Spielen reicht es dann eben nicht für die Badenliga. Wir müssen jetzt nach vorne schauen und sehen, wie es weitergeht.“

Es geht noch weiter

Auch nachdem der Abstieg feststeht, ist die Saison noch nicht zu Ende. Die Durchführungsbestimmungen des Badischen Handball-Verbandes sehen vor, dass auch die beiden Verlierer der Halbfinale ein Platzierungsspiel austragen. Die beiden nun anstehenden Begegnungen gegen den TV Eppelheim finden am letzten Wochenende im April zunächst in Eppelheim und eine Woche später in Hockenheim statt. sk

HSV: Wagner, Köhler; Kalabic (4/1), Scharke, Ziegler (1), Anschütz (2), Kraut, Powik, Erles (2/2), Forsch (2), Fink (1), Gubernatis (2), Neumann (4), Halilovic (3), Kauther.