Die Erwartungen sind groß, die Ziele des Vereins ebenfalls. Doch der einstige Dino der Bundesliga kämpfte in der Vergangenheit gegen viele Widrigkeiten – meist vergeblich. In dieser Saison in der 2. Fußball-Bundesliga sieht es für den Hamburger SV wieder besser aus. Mit Tim Walter als Coach und zahlreichen Akteuren mit Bundesliga-Format läuft derzeit der nächste Angriff auf die Rückkehr ins

...